Slovenské deti si začali viac sporiť, prieskum odhalil aj vekový posun pri získaní prvého mobilu

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Deti už v základnej škole majú k dispozícii desiatky eur mesačne a prvý mobil dostávajú už v šiestich až ôsmich rokoch. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne pod názvom Sú slovenské deti homo digitalis?, výsledky ktorého v utorok predstavili na mediálnych raňajkách v bratislavskom kníhkupectve Martinus.

Prieskumom o finančnom správaní detí, ako aj do akej miery žijú život on line, zistili, že tri štvrtiny detí a mladých na Slovenku si sporí a čím sú starší, tým si viac dokážu odložiť.

Vreckové v hotovosti

Priemerný mesačný príjem žiakov prvého stupňa základnej školy je 14 eur, u žiakov druhého stupňa je to už 27 eur. Podľa prieskumu s vekom pribúdajú možnosti a s nimi aj peniaze – stredoškoláci majú mesačne v priemere 78 eur.

Najčastejšie peniaze dostávajú od rodičov, buď vo forme pravidelného vreckového či odmeny za prácu. Starí rodičia sú druhým najčastejším zdrojom, uviedlo to takmer 60 percent detí a mladých, informovala na mediálnych raňajkách analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Takmer všetci žiaci základných škôl dostávajú vreckové v hotovosti. Táto forma je najčastejšia aj u stredoškolákov, ale už každý štvrtý vreckové dostáva na účet, zistil prieskum. U najmenších detí je to forma pokladničky.

O peniazoch sa nerozprávajú

„Zaujalo nás, že si deti začali už viac sporiť, viac sa bavia o peniazoch s rodičmi. Z prieskumu sme zistili, že si sporia najviac na elektroniku, mobil a počítač. Stredoškoláci sú však už uvedomelejší a sporia si napríklad na štúdium, na vlastné auto, niektorí dokonca aj na vlastné bývanie, lebo si uvedomili, že získanie hypotéky je ťažké,“ vysvetlila Buchláková.

Dodala, že veľa detí si vôbec nesporí a takých je najviac v Bratislavskom kraji, lebo majú viac možností na minutie peňazí. Stredoškoláci na vidieku, v menších mestách si dokážu usporiť viac. Najviac peňazí majú k dispozícii žiaci v Trnavskom kraji a najmenej v Košickom a Žilinskom kraji. Z prieskumu vyplýva aj to, že chlapci sú bohatší ako dievčence.

Prekvapivé zistenie z prieskumu bolo, že každé ôsme dieťa do desiateho roku sa s nikým nerozpráva o financiách. „Možno, že by to mal byť apel na rodičov, že sa s deťmi treba rozprávať, treba ich učiť hodnote peňazí či ich zapájať do rozhodovania, kam idú peniaze z rodinného rozpočtu. Treba im to vysvetľovať, aby sa v neskoršom veku naučili sporiť,“ konštatovala Buchláková.

Prvý mobil do základnej školy

Za zaujímavý Buchláková označila vekový posun pri získaní prvého mobilu. „Kým dnešní stredoškoláci ho dostali vo veku deväť až 12 rokov, dnešní žiaci ho majú už ako šesť- až osemroční. Mobil využívajú na sťahovanie hier, aplikácií či hudby zadarmo. Stredoškoláci si cez mobil kontrolujú stav konta v banke a platia,“ uviedla.

Život detí na sociálnych sieťach začína najmä na druhom stupni základnej školy. Najviac využívajú Facebook, Youtube a Messenger, stredoškoláci aj Instagram. Populárne je hranie online hier, chatovanie, ale pozerajú aj rôzne manuály a vzdelávacie videá, najmä k cudziemu jazyku, vyplýva z prieskumu.

Prieskum za Slovenskú sporiteľnu a.s. uskutočnila agentúra Ipsos v júni 2018 na celom území Slovenska prostredníctvom online dopytovania. Zúčastnili sa na ňom deti a mladí vo veku šesť až 18 rokov, dokopy 450 respondentov.