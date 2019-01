Slovenské deti sú pred povinnou predškolskou dochádzkou málo zaškolené, tvrdí ministerka Lubyová

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Slovensko má nízku úroveň zaškolenia detí pred tým, než idú do povinnej predškolskej dochádzky. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že toto bolo hlavným dôvodom, prečo vláda schválila povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti od 1. septembra 2020.

Deti nemajú rovnaké možnosti

„Tento krok sme mali dlhodobo ukotvený v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide o jedno z opatrení, ktoré ide ruka v ruke s jedným z hlavných cieľov programu, a to je zvýšenie inklúzie a integrácie,“ uviedla Lubyová.

„Slabé zaškolenie je vnímané ako problém inklúzie. Na Slovensku je slabé zaškolenie najmä v marginalizovaných komunitách. Mnohé deti, ktoré nechodia do škôlky, hlavne z týchto komunít, potom pri nástupe na povinnú školskú dochádzku nemajú rovnakú štartovaciu čiaru s inými deťmi a na začiatku svojej školskej kariéry sú hendikepované. Preto možno dosahujú aj horšie výsledky, aj keď sú rovnako schopné a talentované ako ostatné deti. Chceli by sme, aby všetky deti, no najmä tie z marginalizovaných komunít, mali možnosť byť zaškolené aspoň rok pred tým, než idú do školy. Umožnili by sme im tak plnohodnotnejšie sa zapájať do dochádzky,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva.

S povinným predprimárnym vzdelávaním súvisí podľa Lubyovej aj naplnenie ďalších cieľov, ako je menší počet detí v špeciálnych školách, vyššia miera ich integrácie na trhu práce či zníženie miery nedokončenia základnej školy.

Problémové kapacity materských škôl

„Rozhodli sme sa toto opatrenie, ktoré má byť implementované od roku 2020/2021, uzákoniť už teraz, aby bolo jasné, že k nemu treba pristúpiť s plnou vážnosťou a treba sa snažiť doladiť kapacity škôlok tak, aby to opatrenie mohlo byť splnené bez toho, aby päťročné deti vytlačili trojročné a štvorročné deti. V súčasnosti je kapacita na to, aby boli všetky deti povinne zaškolené, teoreticky dostatočná, ale mohlo by to viesť k tomu, že by sa niektoré deti vytlačili. V rámci dvoch operačných programov dvoch rezortov – pôdohospodárstva a vnútra, sa masívne dobudúvajú škôlky. Vznikajú desiatky tisícov miest v rámci týchto programov,“ uviedla Lubyová.

Podľa ministerky by do dvoch rokov mali byť naplnené tie kapacity, ktoré sú požadované na to, aby staršie deti nevytlačili tie mladšie.

„Samozrejme, je veľmi dôležité dolaďovať to aj na miestnej úrovni a brať ohľad na špecifiká krajov a jednotlivých oblastí, lebo toto opatrenie bude mať najväčší dopad na dvoch miestach – oblasti, kde je vysoký podiel marginalizovaných komunít, kde doposiaľ do škôlky nechodili a zázemie veľkých miest, kde už teraz je ´pretlak´ detí a mestá a obce nie sú schopné kapacitne pokryť dopyt všetkých rodičov. Týmto dvom oblastiam bude treba venovať zvýšenú pozornosť najmä zo strany miest a obcí, ktoré materské školy zriaďujú. V tomto sme pripravení pomôcť,“ uzavrela ministerka školstva.