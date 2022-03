Slovenské elektrárne investujú do skladovania energie. Batériové úložiská im dodá slovenská firma FUERGY

Dodávateľ elektriny Slovenské elektrárne – energetické služby nakúpil batériové úložiská v celkovej kapacite 3,24 MWh od slovenskej technologickej spoločnosti FUERGY. Budú inštalované u neregulovaných zákazníkov, ktorí prejavili záujem o batériové úložisko, prípadne aj fotovoltiku na lízing v rámci ponuky Energia ako služba. Úložiská sa postarajú o optimalizáciu spotreby a výroby elektriny odberného miesta, a zároveň o reguláciu výkyvov v prenosovej sústave.

Dvojica firiem už za sebou jeden spoločný projekt má. ​​“Inštalácia úložiska FUERGY spolu s fotovoltikou v Humennom dosahuje stabilne výborné výsledky. Aj preto sa Slovenské elektrárne – energetické služby rozhodli zainvestovať do tejto technologickej novinky vo väčšom meradle,” hovorí Radoslav Štompf, výkonný riaditeľ FUERGY.

K dnešnému dňu má spoločnosť FUERGY na svojom konte inštaláciu dvoch veľkokapacitných a niekoľko menších úložísk v celkovej kapacite 1,6 MWh a je zatiaľ jedinou súkromnou firmou, ktorej sa na Slovensku podarilo veľkokapacitné batériové úložiská úspešne zapojiť a prevádzkovať s atraktívnou návratnosťou.

Tú dosahuje smart riadením úložiska a fotovoltiky nielen podľa potrieb odberného miesta, ale aj podľa potrieb prenosovej sústavy a obchodného systému dodávateľa elektriny. Úložisko sa tak stáva nákladovo efektívny, flexibilný a hlavne bezemisný nástroj na reguláciu výkyvov prenosovej sústavy, ktorý nahrádza tradičných fosílnych poskytovateľov regulačných služieb.

Ekologická obchodná príležitosť pre dodávateľov elektriny

S rastúcimi cenami energií a tlakom na znižovanie uhlíkových emisií výrazne rastie aj dopyt firiem po ekologických energetických riešeniach. Ako sa Radoslav Štompf nedávno vyjadril pre portál euractiv.sk, jednou z najčastejších prekážok inštalovania zelených technológií je ich vysoká obstarávacia cena.

To dokáže vyriešiť financovanie prostredníctvom tretej strany, ako v tomto prípade dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby v rámci modelu Energia ako služba, kde zákazník platí iba mesačný poplatok za využívanie zelených technológií a o nič viac sa nestará.

Riadenie úložiska a fotovoltiky podľa vývoja prenosovej sústavy má za následok výrazné úspory na nákladoch. Finančný efekt vzniká na úrovni dodávky energie a vstupná investícia sa ním postupne spláca. Z pohľadu financujúcej tretej strany tak ide o zaujímavý spôsob investovania do udržateľných technológií.

„S úložiskami od FUERGY vieme našim zákazníkom ponúkať inovatívne produkty a služby, ktoré prinášajú okamžitý pozitívny cash flow. O zelené technológie na lízing je dnes veľký záujem a sme radi, že aj vďaka tejto službe dokážeme úspešne zvyšovať podiel obnoviteľnej energie na Slovensku,” uvádza Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb pre Slovenské elektrárne – energetické služby.

Radoslav Štompf dodáva, „v kontexte znižovania závislosti od dovozu ropy a zemného plynu, integrácie obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti a flexibility sme presvedčení, že batériové úložiská sa stanú novým štandardom na energetickom trhu.”

Svedčí o tom aj iniciatíva Ministerstva hospodárstva, ktoré chce do roku 2026 dosiahnuť až 68 MW skladovacej kapacity, a to najmä prostredníctvom batériových úložísk, vodíka a prečerpávacích staníc. No práve batériové úložiská sú dnes najpripravenejšou a najrýchlejšie zapojiteľnou technológiou na skladovanie energie s komerčným využitím.

O spoločnosti FUERGY Industries j.s.a.

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť zaoberajúca sa energetickou optimalizáciou. Na tieto účely vyvinula vlastný modulárny batériový systém a softvérovú platformu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá vyhovuje špeciálnym potrebám energetického riadenia. FUERGY ponúka komplexné, na mieru šité riešenia s garanciou bezkonkurenčných úspor na nákladoch. Spoločnosť bola založená v roku 2017 expertmi na energetiku s cieľom zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu a urýchliť tým prechod na decentralizovanú energetiku s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov.

O spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenské elektrárne – energetické služby je dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrární – najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku. Na trhu funguje od roku 2009 (predchádzajúci názov spoločnosti – SE Predaj) a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore. Spoločnosť začínala ako dodávateľ elektriny a postupne sa súčasťou jej obchodných aktivít stala aj dodávka plynu, tepla a energetické služby. Dnes dokáže pokryť všetky energetické potreby svojich zákazníkov, od výroby a dodávky elektriny, plynu, osvetlenia a tepla, cez komplexné riešenia energetickej efektívnosti, až po energetický manažment a poradenstvo.

