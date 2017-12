Aktualizované: Slovenské florbalistky podľahli vo štvrťfinále majstrovstiev sveta Fínkam, favoritky potrápili

aktualizované 7. decembra 19:58

BRATISLAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenské florbalové reprezentantky podľahli hráčkam Fínska 2:6 vo štvrtkovom stretnutí štvrťfinále na domácich MS v Bratislave (1. – 9. decembra 2017). Dve tretiny hrali Slovenky s favoritkami absolútne vyrovnanú partiu, viedli 1:0 aj 2:1, v záverečnej časti sa už prejavili sila a skúsenosti severaniek. Do semifinále po Švédkach a Češkách postúpili aj Fínky. Slovensko bude hrať v skupine o 5.- 8. miesto.

Skóre zápasu otvorila už v ôsmej minúte najproduktívnejšia Slovenka Paulína Hudáková. V desiatej minúte potrestala gólom vylúčenie Kataríny Klapitovej a stratu loptičky Michaely Šponiarovej Fínka Nina Rantalová. Už o 36 sekúnd poslala Slovenky do vedenia presným zakončením samostatného úniku Lenka Cupráková.

V 16 min reprezentantky Fínska opäť vyrovnali. Presilovku o dve hráčky síce nevyužili, no v následnej početnej prevahe o jednu florbalistku skórovala Hanna Sipiläinenová. V 34 min poslala hostky prvýkrát v zápase do vedenia Jenna Saariová. Fínky v tretej tretine svoj náskok zveľadili ďalšími troma gólmi. Zverenky českého trénera Michala Jedličku viackrát nevyužili ani hru bez brankárky.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Pre slovenské reprezentantky to je štvrtá účasť na MS – predtým štartovali vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 FLORBALISTIEK – PLAY-OFF O ŠTVRŤFINÁLE

Bratislava – Zimný štadión Ondreja Nepelu

Fínsko – Slovensko 6:2 (2:2, 1:0, 3:0)

Góly: 10. Rantalová, 16. Sipiläinenová (Rantalová), 24. Saariová (Kauppiová), 48. Alanková (Rantalová), 52. Kauppiová (Kippiläová), 60. Alanková (Kalliová) – 8. P. Hudáková (Ferenčíková), 11. Cupráková (Klapitová)

Vylúčené: 1:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Reichelt a Kostínek (obaja ČR), 3856 divákov

Zostava SR: Krištofová (Hlavatá) – Ďuríková, M. Šponiarová, Trošková, Robová, Kocurová, V. Grossová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – Cupráková, Šidlová, Klapitová – Boľová, Bobotová, Kvasková – K. Hudáková, Dzurinová, Pintérová

Hlasy (zdroj: RTVS a SITA):

Karolína Krištofová (brankárka tímu SR): „Bola som pred zápasom poriadne nervózna, keď sa začalo hrať, spadlo to zo mňa. V prvej tretine som skoro odpadla, také šance mali Fínky. ale užila som si ten zápas. Fínky boli asi nahnevané, že im to spočiatku nevychádzalo. Popravde, myslela som si, že dostanem viac gólov. Do zápasu sme išli s tým, že chceme súperky potrápiť. A aj sa nám to podarilo. Víťazstvo nebolo až tak ďaleko, Fínky na nás asi nezabudnú.“

Lucia Košturiaková (kapitánka tímu SR): „Prežívam zmes pocitov. Keby nám niekto pred zápasom povedal, že vo väčšine zápasu budeme držať krok s Fínkami, boli by sme veľmi rady. Teraz to mrzí, mohli sme ich ešte viac potrápiť. V závere nám chýbali sily, ani nie tak fyzické ako psychické. Robili sme zbytočné chyby, nevedeli sme sa už sústrediť. Celkovo som veľmi rada, aké to tu je pekné na šampionáte u nás doma. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľajú, fanúšikovia boli dnes neskutoční.“

Michal Jedlička (tréner SR): „Zápas sa mi hodnotí ťažko, pretože sme neboli ďaleko od splnenia nášho sna. Podali sme výborný výkon, dievčatá na ihrisku nechali všetko. Pocity sú zmiešané, pretože keby sme premenili šance, mohlo to byť iné. Fínky boli lepšie, no my sme dobre bránili a mali sme nebezpečné protiútoky. V tretej tretine nám dochádzali sily, skúšali sme hrať aj bez brankárky a v power-play sme si vypracovali dve stopercentné šance. Všetko je to o skúsenostiach, ktoré dievčatá stále zbierajú.“

Paulína Hudáková (útočníčka SR): „Je vidno pokroky a na ďalšom šampionáte môžeme potrápiť i ostatné súperky. Diváci boli od prvej minúty až do konca úžasní, čo nás hnalo dopredu. Je to skvelý pocit, že vieme hrať aj s takými tímami, akým je Fínsko. Teraz bude dôležitá regenerácia a dobrý spánok a zajtra ideme naplno, musíme jednoznačne zvíťaziť. Na zázraky treba veriť a vo florbale je všetko možné. Ak budeme hrať tak, ako sme hrali dnes, určite zvíťazíme a piate miesto je naše.“

Alžbeta Ďuríková (obrankyňa SR): „Myslím si, že takýto náročný program nás iba posunie ďalej do ďalších cyklov. Verím, že tam sily budú. Patríme medzi päť najlepších mužstiev, takže dúfam, že zvíťazíme.“

Denisa Ferenčíková (útočníčka SR): „Zanechali sme v tomto zápase dobrý dojem. Škoda, že nám Fínky tak rýchlo odskočili na 2:4, zápas mohol byť dlhšie napínavejší, prípadne sme mohli v závere vyrovnať. Škoda, že sme v power-play neskórovali, výsledok mohol byť ešte krajší. Diváci boli dnes famózni a bol to náš šiesty hráč. Celý tím odviedol svoje maximom a o dva roky prídeme ešte silnejšie.“

Nina Rantalová (útočníčka Fínska): „Vedeli sme, že Slovenky majú dobrý tím a sú vo forme. Dnes sme boli o niečo lepšie my, a preto sme zvíťazili. V tíme Slovenska ma zaujala najmä prvá formácia, ktorá hrala naozaj dobre.“