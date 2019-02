Slovenské florbalistky spoznali súperky na majstrovstvách sveta, čakajú ich aj veľké favoritky

ITTIGEN 14. februára (WebNoviny.sk) – Vo štvrtok popoludní prebehlo vo švajčiarskom Ittigene neďaleko Bernu, žrebovanie základných skupín majstrovstiev sveta žien vo florbale, ktoré sa od 7. do 15. decembra uskutočnia v Neuchateli. Slovenské dievčatá sa v B-skupine stretnú s majsterkami sveta Švédkami, Českom a Lotyšskom.

Za účasti zástupcov Medzinárodnej florbalovej federácie IFF, domácej Švajčiarskej florbalovej asociácie a hlavného trénera švajčiarskeho národného tímu Rolfa Kerna sa ako prvé do C-skupiny dostalo Japonsko. Ako prvý sa uskutočnil žreb skupín z nižších výkonnostných košov a neskôr prišlo na rad žrebovanie skupín A a B. Slovensko bolo po prvý raz v histórii na základe svetového rebríčka a dosiahnutých výsledkov (5. miesto na MS 2017 v Bratislave) zaradené do druhého výkonnostného koša, čo znamená, že po prvý raz si zahrá na MS hneď so súpermi zo svetovej štvorky.

„Nemáme práve najľahšiu skupinu a všetci naši súperi sú veľmi náročnými protivníkmi. Lotyšky sú najťažšími súperkami z nášho koša, ktoré sme mohli dostať. Určite si ale na ne veríme a budeme ich chcieť zdolať,“ povedal na úvod hlavný kouč slovenskej reprezentácie žien Michal Jedlička a k prestížnemu súboju s Českom dodal: „Prial som si do skupiny Švajčiarky, na ktoré bude v domácom prostredí veľký tlak a s Češkami by som si radšej zahral v semifinále. Je to však lepšie zahrať si spolu v skupine než proti Fínsku. Česká reprezentácia je zhruba na rovnakej úrovni ako Švajčiarsko. Proti Švédkam si chceme schuti zahrať a trochu ušetriť sily na ďalšie zápasy. Určite sa s nimi nebudeme naháňať, pretože všetci dobre vieme, že Švédsko je herne úplne inde než zvyšné krajiny.“ Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského zväzu florbalu.