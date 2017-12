Aktualizované: Slovenské florbalistky vysoko zdolali aj Estónsko, v predstihu vyhrali skupinu

aktualizované 2. decembra 21:49

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenské florbalové reprezentantky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v základnej C-skupine na domácich MS v Bratislave (1. – 9. decembra 2017) a v predstihu si zabezpečili prienik do play-off o štvrťfinále.

Slovenky po piatkovej výhre 12:2 nad Singapurčankami v sobotu zvíťazili 10:3 nad Estónkami. Streleckou líderkou hostiteliek na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu opäť bola Paulína Hudáková – v piatok dosiahla hetrik a tri gólové prihrávky, v sobotu skórovala štyrikrát a pridala štyri asistencie.

Slovenky opäť inkasovali prvé

O ďalšie presné zásahy do estónskej bránky sa postarali Patrícia Mária Dzurinová, Denisa Ferenčíková, Alžbeta Ďuríková, Šárka Boľová a dvojgólová Lucia Košturiaková. Slovenské reprezentantky sú so štyrmi bodmi na čele C-skupiny. Zverenky českého trénera Michala Jedličku v nedeľu uzavrú svoje účinkovanie v základnej skupine súbojom proti Austrálčankám (13.30 h), opäť na ZŠ Ondreja Nepelu.

Slovenky v sobotu rovnako ako v piatok inkasovali ako prvé – v 7. min Pärniková zužitkovala protiútok. Favoritky, ktoré počas celého priebehu dominovali, otočili vývoj v závere prvej tretiny zásahmi P. Hudákovej a Dzurinovej. V úvode druhej časti gólmi potešili publikum Košturiaková a P. Hudáková a Slovenky viedli 4:1, hostky však zabojovali a keď v polovici stretnutia zužitkovali dve príležitosti, náskok sa scvrkol na jeden gól. Odpoveďou Jedličkových zvereniek do konca druhej tretiny boli dve trefy P. Hudákovej a zásah Ferenčíkovej. V 44. min po ďalšej utešenej kombinácii prvej formácie skórovala Ďuríková, v závere sa k nej pridali Boľová a Košturiaková a opäť padla „desiatka“.

Prvenstvo obhajujú Švédky

Marcový žreb rozdelil krajiny do štyroch štvorčlenných skupín. A a B-skupinu utvorili po dve družstvá z prvého a druhého koša, C a D-skupinu po dve družstvá z tretieho a štvrtého koša. Po dva najlepšie tímy z výkonnostne vyššej A aj B-skupiny preniknú priamo do štvrťfinále, na zostávajúcich z „áčka“ a „béčka“ čakajú súboje play-off o postup do štvrťfinále proti najlepším dvom z C aj D-skupiny.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Slovenské reprezentantky sa dosiaľ na MS predstavili trikrát – vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 FLORBALISTIEK – C-SKUPINA

Bratislava, sobota

Hant aréna

Singapur – Austrália 5:5 (1:2, 1:1, 3:2)

ZŠ Ondreja Nepelu

Slovensko – Estónsko 10:3 (2:1, 5:2, 3:0)

Góly: 16. P. Hudáková (Košturiaková), 19. Dzurinová (Kvasková), 22. Košturiaková (Ďuríková), 23. P. Hudáková (Ferenčíková), 34. P. Hudáková (Košturiaková), 36. Ferenčíková (P. Hudáková), 40. P. Hudáková (Ferenčíková), 44. Ďuríková (P. Hudáková), 55. Boľová (P. Hudáková), 57. Košturiaková (P. Hudáková) – 7. Pärniková (Väärtová), 28. Väärtová (Kaugesaarová), 31. Klavanová (Kütisaarová)

Vylúčené: 0:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kirves a Snellman (obaja Fín.), 958 divákov

Zostava SR: Krištofová (Hlavatá) – Ďuríková, M. Šponiarová, Šidlová, Bobotová, Kocúrová, Robová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – K. Hudáková, Trošková, Klapitová – Cupráková, Dzurinová, Kvasková – Pintérová, V. Grossová, Boľová

Hlasy:

Michal Jedlička (tréner SR): „Zápas sa nám vydaril, všetky tri päťky kontrolovali loptičku a utvárali si šance. Všetky formácie hrali na rovnakej úrovni. Mrzí ma, že druhá ´lajna´ neskórovala, pretože aj ona mala príležitosti. Musíme zapracovať na produktivite. Dali sme síce 10 gólov, ale šancí sme mali oveľa viac. Mrzí ma, že sme nevyužili presilové hry, na ktorých pracujeme. Škoda, že nebolo vypredané. Myslím si, že dnes to bolo oveľa lepšie ako v piatok. Prvý gól nám pomohol, najmä u dievčat je psychika veľmi dôležitá.“

Alžbeta Ďuríková (obrankyňa SR, najlepšia hráčka stretnutia): „Nechytili sme sa v prvej tretine, rovnako ako včera. S lepšími súpermi, ak nebudeme hrať od začiatku, môže už byť neskoro a nemusíme sa stihnúť vrátiť do zápasu. S víťazstvom som spokojná, no stále máme na čom pracovať. Ocenenie za najlepšiu hráčku ma teší, ale nemyslím si, že by som podala stopercentný výkon.“

Lucia Košturiaková (kapitánka SR): „Nemyslím si, že by bol úvod z našej strany zlý. Hrali sme dobre a utvárali sme si šance, bohužiaľ sme ich nepremenili. V druhej tretine sme sa upokojili a bolo to o poznanie lepšie. Výsledok vyzerá byť jednoznačný, ale za stavu 4:3 sa môže stať čokoľvek. Myslím si, že počet fanúšikov bude stále stúpať, dnes sa na nás bolo pozrieť dosiaľ asi najviac.“

Tabuľka C-skupiny:

1. Slovensko 2 2 0 0 22:5 4 – istý postup do play-off o štvrťfinále

2. Estónsko 2 1 0 1 13:14 2

3. Austrália 2 0 1 1 9:15 1

4. Singapur 2 0 1 1 7:17 1

Zostávajúci program SR v C-skupine – nedeľa 3. 12.:

Austrália – Slovensko (ZŠ Ondreja Nepelu, 13.30)