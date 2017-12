Slovenské florbalové reprezentantky najbližšie nastúpia v Bratislave proti Nemkám

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenské florbalové reprezentantky ako víťazky základnej C-skupiny nastúpia proti Nemkám o 16.00 h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v zápase utorkového play-off o postup do štvrťfinále na domácich MS v Bratislave (1. – 9. decembra 2017).

Definitívu dal výsledok pondelkového stretnutia B-skupiny, v ktorom Nemky v Hant aréne prehrali 0:5 s Poľkami a v „béčku“ s tromi prehrami obsadili poslednú štvrtú priečku. Slovenky si v C-skupine postupne poradili so Singapurčankami (12:2), Estónkami (10:3) a Austrálčankami (21:1).

Slovenky a Nemky sa naposledy stretli v septembri, v prípravnom súboji v českej Mladej Boleslavi zverenky Michala Jedličku triumfovali presvedčivo 13:4. Ak Slovenky v utorok nadviažu na tento úspech a opäť Nemky zdolajú, vo štvrtok o 17.00 h si na ZŠ Ondreja Nepelu vo štvrťfinále zmerajú sily s istými víťazkami A-skupiny Fínkami.

Marcový žreb rozdelil krajiny do štyroch štvorčlenných skupín. A a B-skupinu utvorili po dve družstvá z prvého a druhého koša, C a D-skupinu po dve družstvá z tretieho a štvrtého koša. Po dva najlepšie tímy z výkonnostne vyššej A aj B-skupiny preniknú priamo do štvrťfinále, na zostávajúcich z „áčka“ a „béčka“ čakajú súboje play-off o postup do štvrťfinále proti najlepším dvom z C aj D-skupiny.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Pre slovenské reprezentantky to je štvrtá účasť na MS – predtým štartovali vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS FLORBALISTIEK – BRATISLAVA

A-skupina:

Lotyšsko – Fínsko 1:12 (0:4, 1:4, 0:4)

Nórsko – Česko 0:8 (0:1, 0:5, 0:2)

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. Fínsko 3 3 0 0 27:3 6 – postup do štvrťfinále

2. Česko 3 2 0 1 17:8 4 – postup do štvrťfinále

3. Nórsko 3 1 0 2 4:20 2 – účasť v play-off o štvrťfinále

4. Lotyšsko 3 0 0 3 6:23 0 – účasť v play-off o štvrťfinále

B-skupina:

Poľsko – Nemecko 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Švédsko – Švajčiarsko 12:3 (5:2, 5:1, 2:0)

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 52:7 6 – postup do štvrťfinále

2. Švajčiarsko 3 2 0 1 31:13 4 – postup do štvrťfinále

3. Poľsko 3 1 0 2 8:31 2 – účasť v play-off o štvrťfinále

4. Nemecko 3 0 0 3 2:42 0 – účasť v play-off o štvrťfinále

Konečná tabuľka C-skupiny:

1. Slovensko 3 3 0 0 43:6 6 – postup do play-off o štvrťfinále

2. Estónsko 3 2 0 1 23:18 4 – postup do play-off o štvrťfinále

3. Singapur 3 0 1 2 11:27 1 – účasť v skupine o 13. – 16. miesto

4. Austrália 3 0 1 2 10:36 1 – účasť v skupine o 13. – 16. miesto

D-skupina:

Thajsko – Japonsko 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

USA – Dánsko (Hant aréna, 19.30)

Tabuľka D-skupiny:

1. Dánsko 2 2 0 0 22:5 4

2. USA 2 2 0 0 15:11 4

3. Japonsko 3 1 0 2 12:19 2

4. Thajsko 3 0 0 3 11:25 0