Slovenské hádzanárky nie sú bližšie k účasti na majstrovstvách Európy, doma podľahli Čiernohorkám

MICHALOVCE 31. mája (WebNoviny.sk) – Hádzanárky Slovenska podľahli Čiernohorkám vo svojom predposlednom vystúpení v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2018 vo Francúzsku.

Zverenky trénera Dušana Poloza, pre ktorého to bola domáca rozlúčka pri pôsobení na lavičke národného tímu SR, podľahli v michalovskej Chemkostav aréne vo štvrtkovom stretnutí 5. kola 2. skupiny balkánskemu družstvu 24:27 (10:11) a nezvýšili svoje šance na účasť na kontinentálnom šampionáte.

Slovenky neodplatili Čiernohorkám tesnú prehru 23:24 z úvodu kvalifikácie a naďalej im patrí v tabuľke 3. priečka. Líderkami sú ich čiernohorské premožiteľky, ktoré sú istými postupujúcimi. Slovenské reprezentantky uzavrú svoje účinkovanie v kvalifikácii v nedeľu 3. júna od 18.30 h v Koszaline proti Poľkám.

II. fáza kvalifikácie hádzanárok o postup na ME vo Francúzsku – 2. skupina – 5. kolo

streda, Michalovce

Slovensko – Čierna Hora 24:27 (10:11)

Zostava a góly SR: Medveďová, Haládiková – Pastorková 4, Minárčiková 1, Trúnková, Rechtorisová 3, Patrnčiaková 2, Takáčová, M. Školková 3, M. Rajnohová 3/3, S. Szarková 6, Olšovská, Veselková, Habánková 1, Fiľková-Trehubová 1, Rebičová

Najviac gólov za Č. Horu: Raičevičová 8/2

pok hody: 3/3 – 2/2, vylúčené: 3 – 3, rozhodovali: D. A. Martins a R. A. Martins (obaja Portug.), 1000 divákov

I. polčas

Slovenky išli rýchlo do vedenia 2:0, ale Čiernohorky odpovedali štvorgólovou šnúrou. Prvýkrát vyhrávali vo 8. min, keď presilovku využila Mehmedovičová. Ešte na konci početnej výhody zvýšila Radičevičová na 4:2. Slovenská odpoveď nenechala na seba dlho čakať, na začiatku 13. min Szarková otočila na 5:4 pre tím SR.

Aj ďalší priebeh bol vyrovnaný, ale boli to Slovenky, kto musel doťahovať mierny náskok súpera. Ten sa však už na viac ako jeden gól neodpútal. Polozove zverenky mali v závere I. polčasu výhodu presilovky, ale vyrovnať sa im nepodarilo a na prestávku išli za stavu 10:11.

II. polčas

V prvej štvorminútovke druhého dejstva odskočila Čierna Hora na 13:10. Potom sa síce presadila Fiľková-Trehubová, ale hostky zvýšili v 40. min na 15:11. Vzápätí prišli dva góly do siete balkánskeho tímu, ale ten hrozbu dotiahnutia súpera odvrátil dvoma gólmi – 17:13. V 47. min bolo už 20:15 pre hostky, ale po oddychovom čase Poloza vykresali pred poslednou desaťminútovkou nádej Rajnohová s Patrnčiakovou (17:20).

Favorit však ustál situáciu, Despotovičová v 54. min zvýšila už na 23:17. V 57. min po dvoch góloch Szarkovej a jednom Habánkovej svietil na ukazovateli skóre stav 21:24, ale dráma sa nekonala a do posledných chvíľ bojujúce Slovenky prehrali 24:27.

Hlasy

Dušan Poloz (tréner SR): „Rozhodli sme sa ísť do zápasu s agresívnou obranou, v prvom polčase nám defenzíva ako-tak fungovala. V druhom polčase nás robili hráčky súpera problémy s jednoduchou akciou, tak sme to museli zatiahnuť, čo nám aj vyšlo. Dnes sme pomýšľali na víťazstvo a mohli sme aj vyhrať, ale zápas nás nezastihol v top forme. Niektoré pasáže – najmä presilovky – sme nezužitkovali, dokonca sme v nich urobili tri či štyri technické chyby, po ktorých išiel súper do kontier. To je to, čo nám dnes chýbalo – lepšie presilovky a premieňanie šancí, aby sme uspeli. Dievčatá však bojovali, dali do toho srdce a výsledok nie je zlý vzhľadom k našej úrovni oproti Čiernej Hore. Je to škoda, súper bol totiž v Michalovciach hrateľný, ale bolo vidieť, že hral to, čo potreboval.“

Tetyana Fiľková-Trehubová (spojka a vyhlásená najlepšia hráčka tímu SR): „Veľmi nás mrzí dnešná prehra, chceli sme dnes zvíťaziť a získať potrebné body v boji o postup na ME. Zápas sa zlomil v druhom polčase, keď Čiernohorky gólmi z trhákov a druhej vlny odskočili.“