Slovenské hádzanárky sa na majstrovstvá Európy 2020 nedostanú, EHF zrušila kvalifikáciu

Slovenské hádzanárky sa nepredstavia na majstrovstvách Európy 2020 v Dánsku a Nórsku. Prebiehajúcu II. fázu kvalifikácie, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, zrušila exekutíva Európskej hádzanárskej federácie. Tá v piatok prijala aj rozhodnutie o ďalších pozastavených súťažiach.

Na základe poradia na ME 2018 sa na tohtoročný ženský kontinentálny šampionát kvalifikovali: Francúzsko, Rusko, Holandsko, Rumunsko, Švédsko, Maďarsko, Čierna Hora, Nemecko, Srbsko, Španielsko, Slovinsko, Poľsko, Česko a Chorvátsko. Reprezentácie Nórska a Dánska mali istú účasť ako organizátori. Žreb záverečného turnaja ME 2020 bude 18. júna vo Viedni.

Stihli len prvé kolá

V kvalifikácii hádzanárok o účasť na ME 2020 sa stihli odohrať len prvé dve kolá z celkovo šiestich. Podľa informácie z marca sa zvyšok kvalifikačných súbojov mal dohrať začiatkom júna turnajovým spôsobom na jednom mieste.

V každej zo siedmich skupín zostávalo odohrať ešte štyri kolá. Slovenky mali hrať dvakrát so Švajčiarkami a raz s Ruskami a raz so Srbkami. Zverenky trénera Pavla Streichera mali po dvoch vystúpeniach – v Rusku (15:34) a v Hlohovci so Srbskom (26:27) na konte nulu a v tabuľke 4. kvalifikačnej skupiny figurovali na 3. mieste.

Zostávajúce zápasy, v ktorých sa malo rozhodnúť o dvoch postupujúcich z každej skupiny, by sa podľa marcového návrhu EHF mali odohrať v prvý júnový týždeň od stredy 3. do nedele 7. 6. 2020 na jednom dejisku.

Tréner nadšený nie je

Kormidelník Sloveniek Pavol Streicher nebol z toho nápadu nadšený, aktuálne rozhodnutie o zrušení celej kvalifikácie prijal nasledovne: „Myslím si, že toto bolo legitímne riešenie v momentálnej situácii. Je nereálne, aby sa tá momentálne zlepšila natoľko, aby sa kvalifikácia mohla dohrať. Zrušenie kvalifikácie, pre ktoré sa EHF rozhodla, preto vnímam ako jediné a korektné riešenie. Aj priebeh kvalifikácie ukázal, že nasadené tímy potvrdili postavenie, získali všetky štyri body a figurovali na postupových priečkach vo všetkých skupinách. Na ME 2020 teda postúpili z kvalifikácie všetci účastníci predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu. My to musíme akceptovať. Keby sme uhrali niečo so Srbkami, k čomu sme mali blízko, vtedy by nás to zrejme viac mrzelo, že by tento výsledok teraz nehral v boji o postup žiadnu rolu. Z nášho pohľadu nás však mrzí najmä to, že pre vývoj družstva by bolo dobré, keby mohlo odohrať aj zvyšné štyri kvalifikačné duely. Zdravotné aspekty však v tomto prípade hrajú rozhodujúcu úlohu, a preto musí mať každý pochopenie pre zrušenie kvalifikácie. Priznám sa, že som očakával takýto scenár. Keď som sledoval vývoj situácie v jednotlivých krajinách, bolo to viac-menej jasné.“

Podľa slov Streichera sa do konca letných prázdnin prakticky už nič nestihne: „My máme momentálne najbližší zraz naplánovaný na 30. augusta. Bude to taký úvod sezóny. Potom v septembri prídu na rad prvé zápasy predkvalifikácie MS 2021.“