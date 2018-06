Aktualizované: Slovenské hádzanárky sa prehrou s Poľskom rozlúčili s miestenkami na majstrovstvá Európy

KOSZALIN 3. júna (WebNoviny.sk) – Hádzanárky Slovenska zakončili svoje účinkovanie v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2018 vo Francúzsku prehrou a na kontinentálnom šampionáte budú opäť chýbať.

Zverenky lúčiaceho sa trénera Dušana Poloza podľahli v Koszaline v nedeľňajšom stretnutí záverečného 6. kola domácim Poľkám 21:26 (7:12) a v konečnej tabuľke 2. skupiny obsadili 3. miesto so ziskom 4 bodov za dve tesné víťazstvá nad poslednými Taliankami. Slovenky potrebovali na postup z 2. priečky uspieť v Poľsku deväťgólovým rozdielom a skórovať aspoň tridsaťkrát, alebo vyhrať hocijakým vyšším rozdielom.

Otvárala sa im aj reálna šanca na zisk miestenky na ME 2018 ako najlepšiemu tímu na 3. pozíciách v jednotlivých skupinách, k čomu potrebovali akékoľvek víťazstvo a zároveň, aby mal duel Česko – Slovinsko víťaza. Reprezentantky SR však nenaplnili už základný predpoklad, a tak si po štyroch rokoch nebudú môcť zahrať na kontinentálnom šampionáte. Suverénnymi víťazkami skupiny sa s plným počtom 12 bodov stali Čiernohorky a na ME postúpili aj v tabuľke druhé Poľky s 8 bodmi.

II. fáza kvalifikácie hádzanárok o postup na ME vo Francúzsku – 2. skupina – 6. kolo

nedeľa, Koszalin

Poľsko – Slovensko 26:21 (12:7)

Najviac gólov za Poľsko: Drabiková 6, Kobyliňská 5, Achruková 4

Zostava a góly SR: Medveďová, Haládiková – Pastorková 1, Minárčiková 2, Rechtorisová 1, Patrnčiaková 1, Pócsíková, Takáčová, M. Školková 1, M. Rajnohová 6/4, S. Szarková, Olšovská 2, Veselková, Habánková 2, Fiľková-Trehubová 2, Rebičová 3

pok hody: 5/4 – 4/4, vylúčené: 5 – 5, rozhodovali: K. Gasmi a R. Gasmi (obaja Fr.), 3000 divákov

I. polčas

Záverečné vystúpenie v kvalifikácii začali lepšie Poľky. Drabiková v 5. min počas presilovky zvýšila na 3:1. Pred koncom prvej desaťminútovky vyhrávali 5:2. Slovenky potom znížili na 4:6, ale v ďalšom priebehu mali problémy presadiť sa cez poľskú defenzívu. Navyše v 23. min opäť inkasovali aj počas vlastnej presilovky, a to už zaostávali 6:11. Keďže ofenzívne trápenie hostiek pokračovalo aj vo zvyšnom čase I. polčasu, na ukazovateli skóre svietil päťgólový rozdiel v prospech domácich (12:7).

II. polčas

Ani po zmene strán to v úvode nevyzeralo priaznivo zo slovenského pohľadu. Už v 38. min musel kouč Poloz za stavu 10:18 siahnuť po oddychovom čase. Dvojciferný rozdiel zariadila v 39. min Kobyliňská (20:10). Štvrťhodinu pred koncom mohlo byť už o jedenásť, ale poľskú tutovku za stavu 23:13 zmarila striedajúca brankárka Haládiková. Slovenky aj s pomocou jej zákrokov následne piatimi gólmi znížili v 54. min na 18:23, čím odvrátili hroziaci debakel, ale na prípadný obrat to bolo málo. Poľky si víťazstvo už postrážili.

Hlasy

Monika Rajnohová (spojka SR): „Nezachytili sme zápas hneď od začiatku, chýbal nám ťah na bránku, robili sme veľa technických chýb v útoku. Obrana bola ešte celkom dobrá. V druhom polčase sme sa síce zlepšili v útoku, ale zase sme mali horšiu defenzívu. Toto stretnutie nám celé nevyšlo.“

Zuzana Haládiková (brankárka SR): „Bolo to náročné. Málo sme behali, nevracali sme sa do obrany, protiútoky sme nemali skoro žiadne. Obrana bola zo začiatku slabšia, v útoku sme sa nedokázali presadiť. Buď nás vychytala poľská brankárka, alebo sme strieľali len do blokov. Po mojom príchode do bránky svietil na ukazovateli skóre už hrozivý rozdiel, ale ešte sme to dokázali stiahnuť. Ku koncu bol náš výkon už lepší, ale škoda, že sme tak nehrali celý zápas.“