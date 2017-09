Slovenské hádzanárky v úvode kvalifikácie na majstrovstvá Európy podľahli Čiernej hore

BAR 28. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenské hádzanárske reprezentantky vstúpili do bojov v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2018 vo Francúzsku tesnou prehrou na pôde favorita 2. skupiny. Zverenky trénera Dušana Poloza vo švrtkovom stretnutí podľahli v Bare domácim Čiernohorkám o jediný gól 23:24 (12:14).

Slovenky sú po úvodnom kole v tabuľke tretie, vylepšiť si svoje postavenie v snahe získať jednu z dvoch priamych miesteniek v skupine budú môcť v nedeľu 1. októbra, keď od 17.00 h privítajú v Nitre líderky z Poľska. Tie ešte v stredu v Lubine deklasovali talianske outsiderky 40:13 (16:8).

KVALIFIKÁCIA ME 2018

BAR

Čierna Hora – Slovensko 24:23 (14:12)

Najviac gólov za Č. Horu: Jaukovičová 8/3, Raičevičová 7/1

Zostava a góly SR: Medveďová, Gubiková – Minárčiková 2, Pastorková 3, Rechtorisová 3/1, M. Holešová, Klučková, M. Školková, M. Rajnohová 4, Kučerová 3, S. Szarková 2, Demajová, Olšovská, Habánková 3, Rebičová 3, Bujnochová

pok hody: 4/4 – 2/1, vylúčené: 6 – 5, rozhodovali: Pandžič a Šatordžija (obaja Bosna a Herceg.), 300 divákov

I. polčas

Slovenky mali vynikajúci úvod. Čiernohorská brankárka si ani nesiahla na loptu a v prvých troch minútach ju trikrát lovila zo svojej siete. Domáce sa však nenechali zaskočiť, postupne sťahovali manko a v 9. min sa prvýkrát dostali do vedenia po góle Ramusovičovej (6:5).

Pastorková vzápätí ešte vyrovnala, ale v ďalšom priebehu I. polčasu už boli na koni Čiernohorky. Tie ťažili aj zo zákrokov brankárky Rajčičovej, ktorej pomohli tiež súperky nepresnou streľbou. Slovenky môže mrzieť, že nedokázali zužitkovať ani dvojnásobnú početnú výhodu, a tak náskok zverenkýň trénera Adžiča narástol na 14:9 v 25. min. Posledná päťminútovka pred prestávkou patrila Slovenkám, ktoré šnúrou troch presných zásahov vykresali nádej na prípadný obrat.

II. polčas

Hneď po zmene strán domáce odskočili na 17:13, ale potom takmer osem minút nedokázali skórovať a Rajnohová strelila v 42. min kontaktný gól (16:17). Šanca na vyrovnanie prišla v 48. min, ale Habánková neuspela zoči-voči Hasaničovej. Namiesto 19:19 bolo 20:18, keď sa po odrazenej lopte presadila Jaukovičová. Slovenky to nevzdali ani za stavu 19:22 v 53. min. Po oddychovom čase kouča Poloza skórovala Szarková a chybu súperiek využila pri samostatnom nájazde aj Kučerová a zrazu bolo všetko opäť otvorené. Čiernohorský tím nedovolil hráčkam v modrých dresoch vyrovnať v rozháranom závere, hoci Kučerová necelých 20 sekúnd pred koncom znížila na 23:24.

Hlasy:

Dušan Poloz (tréner SR): „Tesne po zápase prevláda sklamanie z výsledku, ale zároveň sme hrdí na predvedený výkon dievčat. Prehrávali sme už 9:14 a dostali sa späť do zápasu, za čo im patrí poďakovanie. O osude duelu rozhodli predovšetkým dve veci. V polovici prvého polčasu sme dostali štyri – päť gólov z druhej vlny, keď sme nedokázali postaviť pevnú hradbu uprostred bránkoviska. Navyše sme toho takpovediac nepozbierali štyri lopty zo zeme. Okrem toho sme mali cieľ ubrániť Jaukovičovú, aby nedala viac ako tri – štyri góly. Skórovala však osemkrát. Nepostrážili sme ani spoluprácu Raičevičovej s pivotkou, navyše v kľúčových chvíľach pridala aj dva dôležité góly. Sú to drobnosti, ale práve preto sme prehrali.“

Alžbeta Rechtorisová (krídelníčka SR): „Myslím si, že sme podali dobrý výkon. Na strane Čiernohoriek bolo viac šťastia. Obrana nám fungovala, brankára zachytala veľmi dobre. Keby sme lepšie premieňali šance, mohlo sa to skončiť pre nás lepšie. Mrzí to, lebo sme sa presvedčili, že sa dá hrať aj so súperom tohto rangu. Teraz musíme na to zabudnúť, pripraviť sa na Poľky, nad ktorými môžeme vyhrať.“

Julia Kučerová (spojka SR): „Dopustili sme veľa zbytočných chýb. Vyskytli sa momenty, keď sme mali v obrane veľké diery. Škoda prehry o jeden gól, mohli sme aj vyhrať. Musíme dať hlavy hore.“

Tabuľka:

1. Poľsko 1 1 0 0 40:13 2

2. Čierna Hora 1 1 0 0 24:23 2

3. Slovensko 1 0 0 1 23:24 0

4. Taliansko 1 0 0 1 13:40 0

Najbližší program – 2. kolo:

nedeľa 1. októbra:

Slovensko – Poľsko (16.00 h, Nitra), Taliansko – Čierna Hora (16.30, Brescia)