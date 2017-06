Video: Slovenky v zápase o bronz neuspeli, na majstrovstvách sveta prvýkrát nezískali medailu

aktualizované 10. júna o 14:13

PARDUBICE 10. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské hokejbalistky nezvládli boj o bronzové medaily na majstrovstvách sveta v Pardubiciach (3. – 10. júna).

Kanaďankám podľahli hladko 0:5. Vôbec po prvýkrát si slovenské ženské družstvo nepovezie z MS domov medailu. Turnaj ukončí na nepopulárnom štvrtom mieste.

Slovenky nastúpili do zápasu bez štyroch dôležitých hráčok a tomu zodpovedá aj konečný výsledok. Medailové sny sa im začali rozplývať už v druhej minúte, keď Zuzanu Tomčíkovú prekonala Jamie Lea Rattrayová. Slovenské dievčatá držali krok so súperkami do 30. min, vtedy sa presadila opäť Rattrayová.

V tej istej minúte sa to podarilo aj Rhianne Kuriovej, ktorá svojím druhým gólom neskôr pečatila skóre. Do listiny strelcov sa zapísala ešte Amanda Keanová. Slovenské reprezentantky nenaviazali na úspešný zápas zo základnej skupiny, keď Kanaďanky zdolali tesne 2:1.

V dramatickom zápase o zlato si domáce Češky poradili s Američankami 4:3 po predĺžení a po prvý raz sa stali majsterkami sveta. Tiffany Pfundtová síce 1:08 min pred naplnením 45 minút vyrovnala na 3:3 a poslala duel do predĺženia, ale posledné slovo mala domáca Aneta Lédlová. V čase 45:55 min rozhodla zlatým gólom o premiérovom titule pre Češky.

MS v hokejbale – zápas o 3. miesto

Pardubice

Kanada – Slovensko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Góly: 2. Rattrayová (Desmierová, Pickfordová), 30. Rattrayová (Francisová, Swansonová), 30. Kuriová, 38. Keanová (Marszová), 42. Kuriová (Traversaová, Keanová)

Zostava SR – Tomčíková – Záborská, Horváthová, Lalíková, Pravlíková, Gaborčíková, Žitňanská, Kežmarská – Kapustová, Jurčová, Gauríková, Kochanová, Dzurinová, Vršková, Görögová, Gajdošová, Stašová, Finďová, Kľučíková.

Hlas

zdroj: pardubice2017.com:

Beáta Rišianová (hlavná trenérka Slovenska): “Určite to bolo ťažké. Dievčatá mali za sebou náročný semifinálový zápas, nemali sme veľa času na regeneráciu a bolo to na nás vidieť. Amerika nás nahradila na stupňoch víťazov. Máme veľa zranených hráčok, to nás v turnaji úplne ´odrovnalo´. Každý zápas sme stratili jednu alebo dve hokejbalistky, nemali sme na výber a hrali s tým, čo zostalo. Lepšie to už, bohužiaľ, nešlo.”

MS v hokejbale – finále

Pardubice

USA – Česko 4:3 po predĺž. (0:0, 1:1, 2:2 – 1:0)

Góly: 8. Křížová, 32. Němcová (Lédlová), 34. Kubínová (Patočková), 46. Lédlová (Kosinová) – 17. Foleyová (Bronsonová, Fradeová), 32. Strohmierová (Fradeová, Stewartová), 44. Pfundtová (Stewartová, Bronsonová), 3256 divákov