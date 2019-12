Slovenské hokejistky do 18 rokov začali MS proti Švédsku solídne, čaká ich dôležitý súboj

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov majú za sebou premiéru na majstrovstvách sveta elitnej kategórie. V úvodnom vystúpení na „domácom“ svetovom šampionáte v Bratislave podľahli vo štvrtok v B-skupine favorizovaným Švédkam 2:4. Už necelých 24 hodín po prvom vystúpení na turnaji ich v piatok od 20.30 h čaká dôležitý súboj s reprezentantkami Švajčiarska.

Mali šance na vyrovnanie

Slovenky sa stretli so Švédkami aj tesne pred štartom šampionátu. Na severe Európy v mestečku Tyringe prehrali vysoko 2:7, pričom po dvoch tretinách svietil na tabuli stav 1:7. V Bratislave bol duel týchto dvoch tímov vyrovnanejší. Prvé dejstvo neprinieslo gól, ale švédske hokejistky si utvorili rozhodujúci náskok v prostrednej tretine, keď skórovali Linnea Johanssonová, Elin Svenssonová a Hanna Thuviková. V 57. min pridala gólovú poistku Lova Blomová a Slovenky už iba znížili zásluhou Barbory Kapičákovej s Emíliou Leskovjanskou.

„Dievčatá nastúpili veľmi motivované. Prvá tretina nám naozaj herne vyšla, dobre sme dostupovali k hráčkam súpera, predvádzali solídnu hru v obrannom pásme. Škoda nevyužitých šancí. V druhej tretine nám robila trochu problém vzdialená striedačka. Súperky nám utekali v strednom pásme, boli sme viackrát vylúčení a dostali sa pod tlak. Čo nás teší, je, že ani za stavu 0:4 sme zbrane nezložili, bojovali sme o dobrý výsledok a vďaka skvelému záveru sme dali dva góly. Za stavu 0:1 sme mali šancu na vyrovnanie. Škoda, že sme ju nepremenili. Ale dôležité tiež bolo, že sme sa do príležitostí dokázali dostať. Pevne verím, že moje pracovité a poctivé zverenky s vysokým tímovým duchom sa spolu so mnou dočkajú víťazstva už v najbližšom zápase,“ povedal Kúdelka pre HockeySlovakia.sk

Slovenky podržala brankárka

Švédske hokejistky boli počas celého stretnutia strelecky aktívnejšie. Na slovenskú brankárku Lauru Medviďovú vyslali 36 pukov, z ktorých štyri skončili v sieti. „Svoj individuálny výkon vnímam celkom dobre. Určite som mala aj lepšie zápasy, ale som spokojná. Pred duelom som cítila nervozitu, ale postupne som sa dostala do tempa. Pomohla mi dobrá atmosféra, rovnako aj to, že mi spoluhráčky dobre pomáhali a hádzali sa do striel. Mrzí ma akurát prvý inkasovaný gól, ktorý podľa môjho názoru nemal platiť. Mala som puk pod betónom a Švédky ma s ním zatlačili do bránky,“ uviedla Medviďová v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Ak chcú mladé Slovenky pomýšľať na postup do vyraďovacích bojov, budú potrebovať body proti Švajčiarkam. Tie vstúpili do turnaja tesným víťazstvom 2:1 po predĺžení nad Češkami. „Zápas proti Švédkam nám ukázal, že môžeme konkurovať aj kvalitnejším tímom. V súboji so Švajčiarkami preto pôjdeme za víťazstvom,“ dodala Medviďová.