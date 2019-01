Slovenské hokejistky nechcú byť medzi elitou len „do počtu“, tréner Kúdelka priniesol aj novinku

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov si v ďalšej sezóne premiérovo zahrá na majstrovstvách sveta medzi elitou tejto vekovej kategórie.

Stratili len tri body

Mladé Slovenky si postup medzi najlepšie svetové tímy vybojovali na minulotýždňovom turnaji v Rakúsku, na ktorom stratili v piatich duelov iba tri body.

„Pred šampionátom sme sa dostali do komplikovanej situácie, keďže sa nám zranilo niekoľko hráčok. V dejisku MS musela navyše podstúpiť chirurgický zákrok Laura Šulíková. Boli sme v oklieštenej zostave, ale aj to zapôsobilo na tím a zomklo ho to. Každý duel na šampionáte bol pre nás veľmi náročný, vždy to bol zápas „o prežitie“, pretože náš cieľ bol postup. Výborné bolo, že aj napriek prehre s Talianskom sme sa dokázali skoncentrovať a ďalšie dva súboje sme s vypätím všetkých síl zvládli,“ prezradil po návrate domov tréner slovenského výberu Peter Kúdelka.

Hlavný kouč označil postup ako výsledok tímových výkonov. „Pridal sa k tomu aj celý sled pozitívnych udalostí vnútri kolektívu. Spravili sme veľký krok pre slovenský ženský hokej. Verím, že to nebude len jednorázová záležitosť a medzi najlepšími sa udržíme,“ poznamenal. Doteraz medzi elitou štartovalo len jedenásť národných výberov v kategórii do 18 rokov, Slovensko bude dvanástou krajinou.

Väčšina zostane pokope

Slovenky nechcú byť o rok medzi najlepšími tímami na svete len „do počtu“. Hlavný kouč Kúdelka ešte nevie, či bude s výberom SR na šampionáte aj o tok, no priniesol dobrú správu.

„Až trinásť dievčat z tohtoročného kádra môže štartovať na majstrovstvách sveta aj o rok. Ďalšie dve hokejistky, ktoré môžu hrať, s nami na turnaj do Rakúska necestovali. Takže asi tri štvrtiny kádra vrátane brankárky zostanú pokope. Od augusta budeme hrať v Euro Hockey Tour, takže nás čakajú náročné stretnutia proti svetovej špičke. Nemám pochybnosti o tom, že o rok na MS budeme konkurencieschopní a nebudeme len náhodným zjavom v top divízii,“ uzavrel.