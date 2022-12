Slovenské inovácie žnú na medzinárodnom poli úspechy s riešením MERATCH

„MERATCH – Measure & Watch Online“ prináša digitalizáciu do manažmentu a monitoringu vôd. A to tak v oblasti kvantity, ako aj kvality. Základom je bezdrôtové zariadenie, ktoré je schopné merať výšku hladiny vody, či zbierať ďalšie údaje o kvantite, či kvalite vody, napríklad znečistenie v reálnom čase. Toto je v skratke podstata unikátnej technológie. Malé, autonómne zariadenie, ktoré je použiteľné prakticky kdekoľvek na svete s možnosťou posielania dát cez najmodernejšie IoT (Internet of Things) siete alebo rovno cez satelit.

Slovenská firma GOSPACE sa umiestnila na prvom mieste v súťaži „Chytrá města“ v kategórii medzinárodný projekt. Prvenstvo získala vďaka inovatívnemu riešeniu MERATCH, ktoré prináša digitalizáciu do manažmentu a monitoringu vôd. Súťaž „Chytrá města pro budoucnost“ je prestížnou súťažou svojho druhu v Českej republike. Jej hlavným cieľom je propagácia konkrétnych projektov a dlhodobých stratégií celostných modelov Smart City. Už štvrtý ročník tohto podujatia organizuje Smart City Innovations Inštitút pod záštitou Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky, Ministerstva priemyslu a obchodu, Zväzu modernej energetiky, Zväzu miest a obcí Českej republiky a Asociácie krajov Českej republiky.

Inovácie a vývoj vedia robiť aj Slováci

Len o pár dní neskôr sa firme GOSPACE podarilo získať ďalšie víťazstvo, a to v medzinárodnej výzve Water Council´s Tech Challenge, ktorá vyberá najperspektívnejšie riešenia v oblasti riadenia vodných zdrojov s potenciálom ich nasadenia a škálovania aj na americkom trhu. Cieľom tejto výzvy je spájať inovatívne technologické spoločnosti pôsobiace v oblasti riadenia vodných zdrojov s etablovanými hráčmi a spoločne rozvíjať inovácie v rámci hydrológie.

„GOSPACE znovu potvrdil, že inovácie a vývoj vieme robiť aj zo Slovenska. Úspechy v medzinárodných súťažiach a výzvach ukazujú medzinárodný potenciál našich riešení a je to pre nás jasný signál, že sme zvolili správnu stratégiu. Interne sme firmu nastavili tak, aby podporovala rozvoj a predaj našich hlavných riešení na globálnom trhu,“ uviedol Pavol Turčina, generálny riaditeľ spoločnosti GOSPACE.

MERATCH prináša inovatívne a škálovateľné riešenie pre potreby kvantitatívneho a kvalitatívneho merania v hydrológii.

Som veľmi rád, že rozvoj a expanziu MERATCH riešenia vedie Branislav Šmidt, ktorý prináša bohaté skúsenosti s vedením a rozvojom biznisu v domácom aj medzinárodnom meradle,“ dodal Pavol Turčina.

Inovácie zo Slovenska na medzinárodných trhoch

Víťazstvá v podobných súťažiach a výzvach dokážu firmám významne skrátiť čas potrebný na validovanie riešenia a otvárajú možnosť nasadiť a testovať vyvinuté riešenia priamo s firmami a inštitúciami z odvetvia. Zároveň môžu výrazne urýchliť nasadenie a škálovanie inovácií zo Slovenska na medzinárodných trhoch.

„Veľmi si ceníme víťazstvá v prestížnych súťažiach, ktoré sme dosiahli a berieme ich ako záväzok do ďalšieho rozvoja riešenia MERATCH. Podobné ocenenia sú pre nás o to vzácnejšie, že víťazov vyberala odborná komunita ako aj firmy z odvetvia hydrológie. Veríme, že nám to pomôže spustiť nové medzinárodné spolupráce a otestovať rôzne využitia pre naše MERATCH riešenie,“ uviedol Branislav Šmidt.

