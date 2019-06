Slovenské kanoistky na Svetovom pohári v Čunove neuspeli, do finále nepostúpila ani jedna

ČUNOVO 23. júna (WebNoviny.sk) – Ani jedna z troch Sloveniek nepostúpila do finále súťaže kanoistiek na 2. kole Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. V nedeľňajšom predpoludňajšom semifinále sa ani jedna neprebojovala do elitnej desiatky, pretože každá urobila na trati niekoľko chýb.

Najlepší čas dosiahla najmladšia z nich, iba sedemnásťročná Emanuela Luknárová. Klasifikovali ju napokon na dvadsiatom mieste. Monika Škáchová skončila v semifinále na 22. priečke a Soňa Stanovská na 28. pozícii. Prvenstvo si vyjazdila Nemka Andrea Herzogová. Finále je na program o 12.03 h.

Najlepšia zo Sloveniek Luknárová

„So svojím výkonom nie som spokojná, pretože som nešla úplne podľa svojich predstáv. Trať bola náročná, ale bolo tam len to, čo sme jazdili na tréningoch. Malo to byť v poriadku, ale trochu som to pokazila,“ povedala Emanuela Luknárová po svojej semifinálovej jazde, v ktorej dostala štyri trestné sekundy za dva dotyky s bránkami.

Tesne pred jej jazdou museli semifinále prerušiť, pretože organizátori mali plné ruky práce s opravou bránky číslo päť, ktorú znefunkčnila Soňa Stanovská.

„Trochu to zdvihne nervozitu, pretože pretekár sa v hlave chystá na ideálny výkon. Myslím si, že sa mi podarilo skoncentrovať, ale na trati som to neukázala,“ dodala Luknárová

Trať je náročná

Tiež dva ‚ťuky‘ mala aj Monika Škáchová. „Nebola to vôbec dobrá jazda. Už v úvode som spravila chybu, po ktorej som sa síce opäť skoncentrovala, ale pred dvanástkou vo valci ma zalialo a musela som sa do nej vracať. Potom sa to už len nabaľovalo. Trať je náročná, asi najťažšia, akú som tu išla. Negatívom je, že na tréningu som nezažila takú vodu, ako tečie teraz cez preteky. Neviem, prečo sa to stále mení,“ povedala sklamaným hlasom.

„Hneď na prvej bránke som dostala penalizáciu, potom prišli ďalšie chyby. Vrch trate je dosť náročný, každá kombinácia si vyžaduje osobitnú pozornosť. Nemožno nič podceniť, dnes mi to však nevyšlo. Nevadí, pretože pre nás všetkých je dôležitá až druhá polovica sezóny,“ prezradila Soňa Stanovská, ktorá sa o týždeň v slovinskom Tacene predstaví okrem kanoe aj v kajaku.

V nedeľu sú na programe aj súťaže kajakárov s Andrejom Málekom a Martinom Halčinom.