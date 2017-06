Slovenské lode idú do finále C1, čistú jazdu predviedli Martikán s Beňušom

TACEN 4. júna (WebNoviny.sk) – Všetky tri slovenské lode postúpili do finále kategórie C1 muži na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. V semifinálovej jazde obsadila Matej Beňuš štvrtú pozíciu, obhajca prvenstva z ME 2016 v Liptovskom Mikuláš Alexander Slafkovský bol ôsmy a skúsený Michal Martikán desiaty.

Beňuš s Martikánom previedli čistú jazdu, Slafkovský mal jeden “ťuk”. Víťazom semifinále sa stal domáci miláčik Benjamin Savšek pred krajanom Lukom Božičom. Finále C1 muži má začiatok v nedeľu o 15.39 h.

„Oproti kvalifikácii je to ľahšia trať, každú bránku iba zľahčili. Rozhodovať bude každá malá chybička. Vo finále budú súperi našľapaní. Semifinále som šiel tak, aby som to mal pod kontrolou. Chcel som ísť s vodou, aby som s ňou nebojoval. Trochu som si aj istil, aby som neťukol. Idem do finále zo štvrtého miesta, čo môže byť ideálna pozícia na útok na medailové priečky,“ povedal pre agentúru SITA strieborný olympijský medailista z Ria 2016 Matej Beňuš.

Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome – muži

Tacen (Slovinsko), nedeľa

C1 – semifinále (prvých 10 do finále)

1. Benjamin Savšek 90,87 s (0), 2. Luka Božič (obaja Slovin.) 91,86 (0), 3. Thomas Köchlin (Švaj.) 92,02 (0), 4. Matej Beňuš 92,78 (0), … 8. Alexander Slafkovský 95,38 (2), 10. Michal Martikán (všetci SR) 95,72 (0) – všetci postúpili do finále