Slovenské reprezentantky v hádzanej povedie Dueňas, najväčšie úspechy dosiahol so Španielkami

Slovenská ženská hádzanárska reprezentácia má nového trénera. Stal sa ním Jorge Dueňas de Galarza, ktorého vedenie Slovenského zväzu hádzanej (SZH) oficiálne predstavilo na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Päťdesiatdeväťročný španielsky kormidelník nahradí vo funkcii Pavla Streichera, ktorého poslednou akciou s národným tímom SR boli decembrové majstrovstvá sveta Španielsku, kde jeho zverenky obsadili konečné 26. miesto. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej.

Premiéra v marci

„Dohoda o takmer trojročnej spolupráci s Dueňasom platí od 1. februára 2022 do 31. decembra 2024. Rodák z Bilbaa absolvuje premiéru ako kouč Sloveniek začiatkom marca, keď kvalifikácia ME 2022 pokračuje dvojzápasom s Portugalskom – 3. 3. v meste Paredes a 6. 3. v Topoľčanoch,“ uviedol slovakhandball.sk.

„Je to pre mňa pocta. Ďakujem Slovenskému zväzu hádzanej za príležitosť. Keď som dostal túto ponuku, bolo to pre mňa prekvapenie. Slovensko má hráčky na dobrej úrovni, hoci nie tej najvyššej, ale je tu perspektíva pracovať a zlepšovať sa krok po kroku. Potrebujeme zlepšiť obranu a v útoku hrať modernejšie. Keď chceme dosahovať lepšie výsledky, musíme zmeniť nejaké detaily v hernom systéme. Cieľ je iný ako pri mojich predchádzajúcich pôsobeniach na lavičkách reprezentácií. Tu je ním postup na vrcholné medzinárodné podujatia. Je to výzva, ale slovenský tím má predpoklady naplniť tieto ciele a dostať sa na úroveň, ktorá nám umožní pravidelne sa zúčastňovať na šampionátoch. Budem sa snažiť pomôcť k tomu, aby sa to stalo realitou,“ uviedol kouč Dueňas podľa tlačovej správy SZH.

Najväčšie úspechy so Španielkami

Jorge Dueňas je bývalý brankár, ktorý počas trénerskej kariéry dosiahol najväčšie úspechy s reprezentáciou žien Španielska.

Viedol ju v období 2007 – 2017, pričom s ňou vybojoval štyri cenné kovy na vrcholných podujatiach – strieborné medaily na ME 2008 v Macedónsku a ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku, bronzy na MS 2011 v Brazílii a OH 2012 v Londýne. Následne sa posadil na lavičku Brazílie, ktorú opustil vlani po ‚odložených‘ OH 2020 v Tokiu.