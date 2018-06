Slovenské štvorkajaky sa dostali do A-finále na ME v Belehrade, o medailu zabojuje aj dvojkajak

BELEHRAD 8. júna (WebNoviny.sk) – Dovedna štyri slovenské lode si v piatok vybojovali postup priamo do A-finále na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v srbskom Belehrade.

Podarilo sa to štvorkajaku v zložení Erik Vlček, Csaba Zalka, Juraj Tarr a Tibor Linka na 500 m trati aj posádke K4 na jednom kilometri v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka.

Do záverečného boja o medaily ide aj dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek, tí sa kvalifikovali do A-finále na 1000 m aj polovičnej trati.

Zostávajúcich sedem slovenských lodí sa kvalifikovalo do semifinále – kajakár Matej Michálek a kanoista Matej Rusnák na jednom kilometri, Rusnák aj na polovičnej vzdialenosti, kajakárka Ivana Mládková aj ženský štvorkajak Jessica Zatlkajová, Lucia Oršulová, Martina Kohlová a Mariana Petrušová tiež na 500 m. V semifinále sa predstavia aj Mariana Petrušová s Martinou Kohlovou v K2 na 500 m a Lucia Valová s Hanou Mikéciovou v C2 tiež na 500 m.

V piatok podvečer sú v Belehrade na programe semifinálové jazdy na 500 aj 1000 m.

Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike

piatok, Belehrad:

1000 m

K1 muži – II. rozjazda: 5. Matej Michálek (SR) 3:47,669 – postúpil do semifinále

K2 muži – II. rozjazda: 1. Peter Gelle, Adam Botek (SR) 3:18,234 – postúpili do A-finále

K4 muži – II. rozjazda: 1. Slovensko (Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka) 3:06,976 – postúpili do A-finále

C1 muži – II. rozjazda: 6. Matej Rusnák (SR) 4:35,997 – postúpil do semifinále

500 m

K2 muži – II. rozjazda: 2. Peter Gelle, Adam Botek (SR) 1:35,880 – postúpili do A-finále

C1 muži – III. rozjazda: 5. Matej Rusnák (SR) 2:07,810 – postúpil do semifinále

K4 muži – II. rozjazda: 2. Slovensko (Erik Vlček, Csaba Zalka, Juraj Tarr, Tibor Linka) 1:22,148 – postúpili do A-finále

K1 ženy – I. rozjazda: 3. Ivana Mládková (SR) 1:59,015 – postúpila do semifinále

K2 ženy – II. rozjazda: 7. Mariana Petrušová, Martina Kohlová (SR) 1:51,541 – postúpili do semifinále

K4 ženy – II. rozjazda: 6. Slovensko (Jessica Zatlkajová, Lucia Oršulová, Martina Kohlová, Mariana Petrušová) 1:42,063 – postúpili do semifinále

C2 ženy – II. rozjazda: 6. Lucia Valová, Hana Mikéciová (SR) 2:46,351 – postúpili do semifinále