Slovenské tenistky si na finálový turnaj Fed Cupu musia počkať, pre koronavírus ho odložili

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) odložila tohtoročný finálový turnaj Pohára federácie ženských reprezentačných družstiev na neurčito pre hrozbu šírenia koronavírusu. Podujatie v Budapešti sa malo uskutočniť od 14. do 19. apríla, jeho náhradný termín zatiaľ nie je známy.

Rovnako sa nebudú hrať ani duely play-off, ktoré boli naplánované na 17. a 18. apríla v rôznych kútoch sveta. Informáciu priniesol oficiálny web Pohára federácie.

„Sme mimoriadne sklamaní z toho, že sme museli urobiť takéto rozhodnutie, ale nechceli sme ohroziť zdravie hráčov, kapitánov, organizátorov ani divákov. Verdikt sa nerodil ľahko, ale hrozba šírenia ochorenia COVID-19 je vážna, a tak sa k situácii treba postaviť zodpovedne. Nové termíny pre finálový turnaj aj súboje bude play-off budú známe vtedy, keď koronavírus prestane ohrozovať tenis. Naďalej budeme spolupracovať s našimi kolegami v rámci tohto športu, aby sme minimalizovali negatívny dopad na hráčov, organizátorov turnajov či fanúšikov,“ uviedol vo vyhlásení prezident ITF David Haggerty.

V polovici apríla sa mal v maďarskej metropole premiérovo uskutočniť finálový turnaj v novom formáte s dvanástimi tímami rozdelenými do štyroch skupín. Februárový žreb zaradil Slovenky do C-skupiny, kde si zmerajú sily so Španielkami a Američankami.

Koronavírus ovplyvnil v priebehu niekoľkých dní už druhé významné tenisové podujatie. Organizátori museli zrušiť prestížny turnaj v americkom Indian Wells, kde tradične nastupujú najlepší hráči resp. najlepšie hráčky sveta.