Slovenské trio kanoistiek sa dostalo do semifinále na MS vo vodnom slalome, pustup má aj Grigar

RIO DE JANEIRO 27. septembra (WebNoviny.sk) – Kompletné trio slovenských kanoistiek Soňa Stanovská, Simona Maceková aj Monika Škáchová postúpilo na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v brazílskom Riu de Janeiro do semifinále hneď z prvej kvalifikácie. Stanovská v prvej jazde skončila pätnásta, Maceková šestnásta a Škáchová dvadsiata.

„Pred cestou do Ria som mala obavy, ale som milo prekvapená. Je tu jeden z najkrajších kanálov. V kvalifikácii sa mi jazdilo ťažko do prvej bránky. Stred trate vyzeral náročnejšie, no prešla som ho dobre, čo ma prekvapilo,“ povedala po kvalifikácii Soňa Stanovská. P

riamo do semifinále sa kvalifikovalo dvadsať najlepších, na ďalšie pretekárky čakajú opravné jazdy. Víťazstvo si vybojovala favorizovaná Austrálčanka Jessica Foxová. Monika Škáchová nebola po svojej jazde spokojná.

„Som rada, že som postúpila, ale nebola to veľmi dobrá jazda. Môžem si oddýchnuť a pripraviť sa na semifinále. Koniec bol ťažký, nemala som tam veľa síl. Aj ma tam spláchlo, ale zvládla som to,“ poznamenala.

Medzi kajakármi má semifinálovú miestenku vo vrecku Jakub Grigar, ktorého v prvej jazde klasifikovali na štvrtej pozícii iba jednu sekundu za víťazným Čechom Ondřejom Tůnkom.

„Mám za sebou fajn jazdu, ktorú som si užil. Dobre som sa pripravil. Aj keď som musel zmeniť pár vecí, celkovo to bolo dobré, šiel som plynulo. Celá trať je podľa mňa technicky náročná, všade sa dá stratiť aj získať. Keď človek ide s vodou, tak všetko prejde bez problémov. V závere sú veľké a silné valce a tam môže človek veľmi rýchlo prísť o dobrú jazdu,“ zhodnotil Grigar.

Ďalší dvaja Slováci Martin Halčin a Jakub Stanovský skončili mimo elitnej tridsiatky a čaká ich druhá kvalifikácia so začiatkom o 18.13 h SELČ. Halčin obsadil 32. priečku a J. Stanovský 43. stupienok.

Po 20.00 h SELČ je naplánovaná kvalifikácii v extrémnom slalome aj so Soňou Stanovskou a Jakubom Stanovským.