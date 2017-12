Slovenské Vianoce boli bohaté, kupovala sa najmä elektronika a letenky

BRATISLAVA 29. decembra 2017 (WBN/PR) – Tohtoročné Vianoce slovenských domácností boli štedré. Za darčeky sme platili najčastejšie kartami, výrazne vzrástli aj nákupy cez internet. Počas troch predvianočných týždňoch sa počet platieb u obchodníkov na internete v priemere zdvojnásobil, v niektorých e-shopoch vzrástla hodnota predaného tovaru aj niekoľkonásobne. Najvyššie sumy sme platili v priemere za elektroniku – až 185 €, a za letenky 474 eur.

Na vianočných nákupoch obyvatelia Slovenska ani v tomto roku nešetrili. Najviac žiadanými darčekmi boli elektronika, športové potreby, odevy, knihy a hračky. Vzrástol záujem aj o zážitkové darčeky, najmä letenky a vstupenky na kultúrne, či športové podujatia. Uprednostňovali nákupy v kamenných predajniach či internetových e-shopoch realizované prostredníctvom platobných kariet. „Nárast počtu platieb kartou sme zaznamenali najmä v posledných týždňoch roka. Najsilnejším nákupným obdobím boli dni medzi 21.a 23. decembrom, kedy bolo používanie kariet najintenzívnejšie,“ hovorí Andrea Šipošová, vedúca oddelenia Kartové produkty. Zároveň dodáva, že v druhej polovici adventu sme nechali v supermarketoch približne o tretinu viac peňazí ako začiatkom decembra. Podľa Šipošovej, obrovský nárast posledných desať dní pred Vianocami zaznamenali najmä predajcovia kníh (takmer o 100% v porovnaní so začiatkom mesiaca) a s blížiacim sa termínom sviatkov sme kupovali aj 2,5 krát viac šperkov ako v úvode adventu. Zaujímavé je, že znovu sa nakupovalo najmä na poslednú chvíľu – teda posledný týždeň pred Vianocami, kedy prudko rástol počet realizovaných platieb. Vo všeobecnosti platí, že drahšie darčeky ľudia nakupujú skôr v predstihu a pri nákupoch na poslednú chvíľu ide o nižšiu hodnotu.

Opäť vzrástol aj počet Slovákov, ktorí nakupovali v e-shopoch a využili na platenie internetbanking a prevod peňazí priamo zo svojho účtu. Túto cestu zvolili desiatky tisíc ľudí. „Najväčší nárast platieb u obchodníkov na internete sme tento rok zaznamenali na e-shopoch s elektronikou, lístkami na kultúrne a športové podujatia a už tradične aj na e-shopoch s knihami. Pri hodnotení výšky platieb tento rok okrem elektroniky viedli aj e-shopy s letenkami. A nárast počtu platieb bol citeľný aj u dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko,“ hovorí Petra Czikorová, špecialista pre e-biznis VÚB banky.

Ako obyčajne, mnohí Slováci si zdroje na zvýšené výdavky na Vianoce doplnili pôžičkou. „Pred sviatkami stúpol o viac ako pätinu najmä záujem o menšie pôžičky do 3 000€,“ doplnila Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. V tejto sume neboli zahrnuté len darčeky, ale často aj rôzne vylepšenia do domácnosti, či cestovanie. Vianočné nákupy však pokračujú ďalej vo výpredajoch, ktoré sú pre zákazníkov výhodnejšie ako predvianočné ponuky.

Aj počas výpredajov ľudia uprednostňujú rýchlosť a pohodlnosť, ktorú pri nákupoch prináša platba kartou. Rovnako je tomu pri platbe kartou na internete. Kreditná karta človeku umožňuje splatiť dlžnú sumu jednorazovo bez úroku v rámci bezúročného obdobia, ktoré sa pohybuje až do 40 – 50 dní. „Pre tých, ktorí by radi nakúpili vo výpredajoch v menšej hodnote ako 500 € je vhodným riešením povolené prečerpanie k bežnému účtu alebo kreditná karta, vďaka ktorej majú peniaze k dispozícii kedykoľvek. Vďaka nim spláca človek iba vtedy, kedy mu to vyhovuje. Úroky platí len z čerpanej sumy,“ dodáva Angelika Farkašová.

