Slovenské Vinice medzi michelinskými hviezdami

BRATISLAVA 19. marca 2018 (WBN/PR) – Ocitli sa vo vynikajúcej spoločnosti. Vína z kolekcie Slovenské Vinice žiaria medzi michelinskými hviezdami. Ponúkajú ich hosťom už v troch michelinských reštauráciách v krajine gurmánov a vášnivých vinárov – vo Francúzsku.

Po obrovskom úspechu v minulom roku, keď sa víno Slovenské Vinice Dunaj objavilo prvýkrát na menu karte vychýrených marseillských reštaurácií L´Epuisette a Alcyone s jednou „michelinkou“, pokračuje v úspešnej ceste ďalej. Chýr o dobrom slovenskom víne sa šíri. Teraz si ho môžu vychutnať aj návštevníci uznávanej reštaurácie JY´S v alsaskom Colmare, ktorá sa hrdí dvoma michelinskými hviezdami, a aj ďalšia michelinská reštaurácia prejavila záujem o Slovenské Vinice. A to nie je všetko. Ak by ste náhodou prechádzali okolo najstaršej európskej vinotéky Au Millésime v Štrasburgu, vo výklade medzi svetovými značkami by ste si mohli všimnúť aj fľašku vína Slovenské Vinice.

Hviezdny šéfkuchár opäť na Slovensku

Práve vína Slovenské Vinice priviedli jednu hviezdu aj na Slovensko. Michelinskeho šéfkuchára Lionela Levyho z reštaurácie Alcyone, ktorá je súčasťou luxusného päťhviezdičkového hotela InterContinental Marseille – Hôtel Dieu. Slovenské vína si tak obľúbil, že zaradil na menu kartu červené víno Slovenské Vinice Dunaj neskorý zber 2016, aj jedinečný Pinot Noir výber z hrozna 2013.

Po svojej decembrovej kulinárskej premiére v Bratislave a Nitre sa opäť vrátil na Slovensko. Aj tentoraz vytvoril originálne michelinské menu k jednotlivým odrodám Slovenských Viníc. Predstavil ho v týchto dňoch v hoteli Glamour na brehu Zemplínskej Šíravy a v reštaurácii Afrodita v kaštieli v Čereňanoch.

Jednoducho delikátne. Fois gras „Hôtel Dieu“ Lionel Levy, farmárske kuracie prsia na víne so smrčkami a špargľou, slovenské a francúzske syry, čokoládový dezert – to bolo gurmánske predstavenie francúzskej kuchyne vytvorené špeciálne k vínam kolekcie Slovenské Vinice. Pre hostí hotela Glamour menu majstrovsky pripravil L. Levy v spolupráci so šéfkuchárom hotela Erikom Šoltésom a zožalo veľký úspech. Na svoje si prišli aj hostia reštaurácie Afrodita v čereňanskom kaštieli, ktorú vedie uznávaný slovenský šéfkuchár Marián Filo. Stojí za zmienku, že reštaurácia dlhodobo patrí medzi najlepšie na Slovensku.

L. Levy sa priznal, že vína z kolekcie Slovenské Vinice si obľúbil a príjemne ho prekvapili. „K vínu Dunaj odporúčam podávať mäsá, ktoré majú výraznú chuť, napríklad divinu. K Pinot Noir je vhodné jemnejšie teľacie mäso, ale hodí sa ak k dezertom,“ radí michelinský šéfkuchár slovenským gurmánom.

„Vína Slovenské Vinice sa čoraz viac presadzujú v reštauráciách svetového formátu. Michelinské reštaurácie L´Epuisette, Alcyone, JY´S Colmar a najnovšie záujem štvrtej michelinskej reštaurácie o naše vína to potvrdzujú. Záujem najstaršej európskej vinotéky Au Millésime v Štrasburgu o slovenské víno je tiež veľkým záväzkom, aby Slovenské Vinice prinášali vždy to najlepšie, na čo môžeme byť hrdí,“ hovorí Peter Havrilák, manažér značky.

Koncept Slovenské Vinice ponúka každý rok to najlepšie z malých rodinných vinárstiev, čo sa na Slovensku urodilo. Vína do jednotlivých kolekcií vyberá tím odborníkov na čele so Jeanom Danielom Angibaud.

O vínach kolekcie Slovenské Vinice sa dozviete viac na www.slovenskevinice.sk.