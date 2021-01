Slovenské vodné pólistky utŕžili v Terste vysoké prehry, na OH do Tokia sa tak neprebojovali

Slovenské vodné pólistky sa ani v poslednom vystúpení na olympijskej kvalifikácii v talianskom Terste nedočkali vytúženého víťazstva.

Po sobotňajšej prehre v skupine o 5.- 8. miesto s Kazaškami 10:11 (3:2, 2:4, 2:1, 3:4) boli v nedeľu nad ich sily aj hráčky Izraela.

V súboji o konečné 7. miesto Izraelčanky zvíťazili 13:10 (2:1, 1:4, 5:3, 5:2), keď po prvom polčase ešte viedli slovenské reprezentantky 5:3. Zverenkyne trénera Milana Henkricha obsadili konečné 8. miesto.

Slovenky utŕžili vysoké prehry

Mladé Slovenky v základnej A-skupine utŕžili vysoké prehry, postupne podľahli Holanďankám 2:22, Francúzkam 9:17 a Taliankam 4:26.

Do štvrťfinále postúpili zo štvrtého miesta a ich súperkami boli favorizované Grékyne. V piatok popoludní s nimi prehrali 3:22 a tento neúspech ich definitívne obral o šancu postúpiť na OH do Tokia.

Postup si vybojovali Maďarky i Holanďanky

Olympijský turnaj už pozná mená všetkých desiatich ženských tímov, ktoré budú bojovať o cenné kovy. Okrem domácich Japoniek sa na OH predstavia aj Američanky, Španielky, Kanaďanky, Austrálčanky, Rusky, Číňanky, Juhoafričanky a z Terstu si postup vybojovali Holanďanky a Maďarky.

Práve tieto dva tímy sa v nedeľu od 20.00 h stretnú vo finále kvalifikačného turnaja.