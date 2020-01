Slovenské vodné pólistky zdolali aj Chorvátky a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy

Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle postúpila na majstrovstvách Európy v Budapešti do štvrťfinále. Zverenkyne trénera Milana Henkricha po piatkovom úspechu v súboji základnej A-skupiny so Srbkami (6:2) uspeli aj v nedeľňajšom zápase s Chorvátkami, zdolali ich 9:7 a v tabuľke obsadili 4. miesto.

V utorkovom štvrťfinále ich čaká zápas proti víťazkám B-skupiny, ktorými budú úradujúce vicemajsterky sveta Španielky alebo obhajkyne titulu z predchádzajúcich ME Holanďanky.

V nedeľňajšom súboji síce Slovenky prehrávali po prvej štvrtine 1:3, v druhej štvrtine sa im ale podarilo vyrovnať na priebežných 3:3 aj 4:4. V tretej časti slovenské hráčky opäť zaostávali o dva góly (4:6), ale šnúrou štyroch zásahov otočili na 8:6 a v dramatickom závere si už nenechali ujsť vytúžený postup.

Po dva góly tímu SR zaznamenali Miroslav Stankovianska a Daniela Kátlovská, po jednom zásahu pridali Beáta Kováčiková, Janka Kurucová, Emma Junasová, Natália Pecková a Tamara Kolářová.

Prienik medzi najlepšiu osmičku na ME pre Slovenky znamená postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať v jari 2020. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.