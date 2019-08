Slovenské volejbalistky na ME nestačili na favorizované Rusky, v troch setoch získali iba 35 bodov

Slovenské volejbalové reprezentantky zakončili prehrou účinkovanie v bratislavskej základnej D-skupine majstrovstiev Európy (23. augusta – 8. septembra). Vo štvrtkovom popoludňajšom zápase podľahli favorizovaným Ruskám 0:3 na sety.

Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia od úvodných výmien ťahali za kratší koniec. Na súperky nestačili v žiadnom hernom aspekte a v troch dejstvách získali dovedna iba 35 bodov.

Slovenky obsadia v skupine s určitosťou tretie miesto, ale na meno súpera v osemfinále si musia počkať do skončenia večerného súboja B-skupiny medzi Talianskom a Poľskom. Isté je, že v prvom kole vyraďovacej fázy sa predstavia v nedeľu 1. septembra na domácej pôde. Postup zo skupiny si vybojovali okrem domácich hráčok aj Nemky, Rusky a Španielky.

Ruské volejbalistky vstúpili do zápasu skvelým spôsobom. Pri podaní Iriny Voronkovovej získali päť bodov v rade a po ďalšej úspešnej šnúre Iriny Koroľovovej prehrávali Slovenky už 1:10. Družstvo vedenie Vadimom Pankovom pokračovalo v dobrom výkone aj vo zvyšku setu, postupne si vybudovalo dvojciferný náskok a triumfovalo rozdielom jedenástich bodov (14:25).

Začiatok druhého dejstva bol taktiež v ruskej réžii. Slovenské volejbalistky sa nedokázali presadiť cez blok súperiek, problémy im robil aj príjem podania, a tak rýchlo prehrávali 1:7.

Domáci tréner sa snažil zmeniť vývoj stretnutia viacerými zmenami, na pozícii nahrávačky Barboru Kosekovú nahradila Lenka Ovečková, no ani ona nedokázala prekvapiť kompaktne hrajúce Rusky. Favoritky duelu presnou hrou kontrolovali vývoj, v závere setu zase vyťažili z kvalitného servisu Voronkovovej a zvíťazili až o šestnásť bodov (9:25).

V treťom sete poslal Fenoglio do hry opäť kapitánku Kosekovú, ale Slovenky márne hľadali recept na ruský blok. Devätnásťnásobné majsterky Európy získali úvodných päť bodov pri podaní Voronkovej a hneď na začiatku posledného dejstva odskočili slovenským reprezentantkám.

Domácim hráčkam nevychádzali útočné akcie a ich manko sa rýchlo zvýšilo až na úroveň jedenástich bodov (3:14). Rozbehnuté Rusky v koncovke stretnutia nedopustili žiadne komplikácie, a tak slovenský tím prehral 12:25.

Majstrovstvá Európy vo volejbale žien 2019

D-skupina, výsledky:

Slovensko – Rusko 0:3 (-14, -9, -12)

66 minút, rozhodovali: Simonovská (Č. Hora) a Marques Ferreira, 5730 divákov

Slovensko: Koseková 1, Palgutová 5, Pencová 2, Herelová 2, Radosová 6, Kostelanská 3, libero Španková (Hudecová, Hrončeková, Kijaková 1, Ovečková, Szaboóvá, Fričová, libero Jančová)

Rusko: Jefimovová 3, Koroľovová 10, Gončarovová 10, Starcevová 4, Voronkovová 14, Parubecová 10, libero Galkinová (Lazarenková, Romanovová 1, Kurilová 4, Fetisovová, Chalecká, Lazarevovová 2, libero Čikrizovová)

Priebežná tabuľka D-skupiny:

1. Nemecko 5 5 0 15:4 14 – istý postup do osemfinále

2. Rusko 5 4 1 14:3 13 – istý postup do osemfinále

3. Slovensko 5 3 2 10:8 8 – istý postup do osemfinále

4. Španielsko 5 2 3 7:12 5 – istý postup do osemfinále

5. Bielorusko 4 0 4 3:12 1

6. Švajčiarsko 4 0 4 2:12 1