Slovenské volejbalistky podľahli Srbkám, stratili šancu postúpiť na majstrovstvá sveta

aktualizované 27. mája o 23:25

VARŠAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Budúcoročné majstrovstvá sveta volejbalistiek v Japonsku budú bez účasti slovenskej reprezentácie.

Slovenky neuspeli vo svojom štvrtom vystúpení v poľskej Varšave na turnaji B-skupiny (23. – 28. mája) v rámci II. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 a svetlo ich nádeje definitívne zhaslo.

Zverenky Mareka Rojka po prehre 1:3 s Češkami, víťazstve 3:0 nad Cyperčankami a prehre 1:3 s domácimi Poľkami v sobotu nestačili na favorizované Srbky, ktorým podľahli 0:3 (-8, -14, -18).

Strieborné medailistky z OH 2016 v Riu de Janeiro na palubovke jednoznačne dominovali; hráčky spod Tatier, ktoré najviac vzdorovali v treťom sete, viedli iba raz – práve v tretej časti (9:8).

Slovenky majú na konte jedno víťazstvo a tri body a v nedeľu od 15.30 h sa rozlúčia s turnajom súbojom proti Islanďankám, ktoré ešte nezískali ani jeden set.

Na MS postúpia víťazky skupiny, družstvo na druhej priečke prenikne na turnaj záverečnej III. fázy eliminácie (22. – 27. augusta 2017), z ktorého postúpia na svetový šampionát dva tímy. Slovensko dosiaľ na MS neštartovalo.

Kvalifikácia o postup na MS 2018

európska časť – II. fáza – B-skupina – Varšava (Poľ.)

Cyprus – Island 3:0 (20, 24, 21)

Poľsko – Česko 2:3 (33, -14, 14, -22, -9)

Slovensko – Srbsko 0:3 (-8, -14, -18)

63 minút, rozhodovali: Ujháziová (Maď.) a Makšanov (Rus.), 223 divákov

Zostava a body SR: Salanciová 6, Abrhámová 1, Šunderlíková 9, Radosová, Pencová 9, Koseková, libero Valachová (Drobňáková 3, Herelová 4, Palgutová)

Najviac bodov Srbska: Boškovičová 20, Mihajlovičová 12, Stevanovičová 9

Hlasy

zdroj: SVF

Marek Rojko (tréner SR): “Bola to obrovská škola pre celé družstvo vrátane realizačného tímu. Srbsko patrí medzi šesť najlepších tímov na svete a s takýmto súperom sa stretneme raz či dvakrát za život. Snažili sme sa dať do zostavy hráčky s najvyššími parametrami, aby sme sa pokúsili aspoň trochu konkurovať silnému súperovi. V prvom sete sme hrali s rešpektom, no na druhej strane, Srbky odohrali možno najlepšiu pasáž na celom turnaji. Odvážne vošli do zápasu Herelová a Drobňáková, slušný zápas odohrala Salanciová a dá sa stavať aj na výkone 18-ročnej Šunderlíkovej. Je medzi nami obrovský rozdiel, ale niektoré situácie sme mohli vyriešiť lepšie.”

Jaroslava Pencová (blokárka a kapitánka SR): “Mrzí ma, ako sme začali. Z našej strany tam bola veľká nervozita a rešpekt. V treťom sete sme hrali lepšie, vypracovali sme si nejaké šance a niektoré lopty sme zahrali rozumnejšie. Pre všetky z nás to bol veľmi poučný zápas, Srbky sú úplne iný level.”

Karin Šunderlíková (univerzálka SR): “Mrzí ma, že sme prehrali, ale zápas som si užila a mala som veľké emócie. Nie každý deň si môžete zahrať proti hráčkam ako sú Mihajlovičová alebo Boškovičová. Som vďačná trénerovi, že mi dal šancu. Povedala som si, že nemám čo stratiť a išlo som naplno, aj keď nie všetko vyšlo.”

Tabuľka B-skupiny:

1. Srbsko 4 4 0 12:0 12

2. Poľsko 4 3 1 11:4 10

3. Česko 4 3 1 9:6 8

4. Slovensko 4 1 3 5:9 3

5. Cyprus 4 1 3 3:9 3

6. Island 4 0 4 0:12 0

Zostávajúci program SR – nedeľa 28. mája:

Island – Slovensko (15.30)