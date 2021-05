Slovenské volejbalistky senzačne postúpili na majstrovstvá Európy, rozhodla výhra nad Čiernou Horou (video)

Slovenské volejbalistky sa po dvoch rokoch a celkovo po piaty raz v histórii predstavia na majstrovstvách Európy. Postup spečatili suverénne a v najkratšom možnom čase.

Na druhom turnaji kvalifikačnej D-skupiny v Nitre zvíťazili nad tímom Čiernej Hory 3:0 (14, 10, 23) a so štyrmi víťazstvami a 12 bodmi už majú istotu, že obsadia jednu z dvoch postupových priečok. V piatok a sobotu ich ešte zhodne od 20.30 h čakajú súboje s Kosovom a Fínskom.

„Som spokojný s tým, že sme splnili cieľ. V treťom sete sme poľavili v koncentrácii, nevyšli nám niektoré striedania. Napokon sme to však zvládli a aj tu sa ukázala naša sila. Ešte nekončíme, chceme zabojovať aj o majstrovstvá sveta,“ vyhlásil Marco Fenoglio, taliansky tréner slovenskej ženskej reprezentácie, na webe SVF.

Mali dobrú motiváciu

„Každý vedel, aký dôležitý je tento zápas. Mali sme dobrú motiváciu. Všetci to zobrali vážne. Som rada, že sme vyhrali 3:0 a ušetrili sily na ďalšie dni. Od zápasu k zápasu hráme lepšie. Ak robíme málo chýb a tlačíme súpera na servise, tak sa nám hrá lepšie a hráme pekný volejbal,“ skonštatovala nahrávačka a zároveň kapitánka Sloveniek Barbora Koseková.

Tohtoročný európsky šampionát volejbalistiek sa uskutoční od 18. augusta do 4. septembra v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Žreb je na programe o necelý týždeň vo štvrtok 20. mája v Belehrade. „Každá z nás, ktorá bola pred dvoma rokmi na domácich ME, si to užila naplno. Atmosféra a všetko okolo boli perfektné. Veľmi sa tešíme na ďalší veľký šampionát,“ podotkla smečiarka Karolína Fričová.

Na majstrovstvách boli v roku 2019

Slovenky sa zatiaľ naposledy predstavili na majstrovstvách Európy na prelome augusta a septembra 2019 v domácom prostredí. A v Bratislave to vtedy bola oslava volejbalu.

Slovenské reprezentantky postúpili do osemfinále, kde nestačili na vtedajšie vicemajsterky sveta Talianky 0:3. Tento zápas na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave naživo videlo 6430 divákov, čo bola rekordná návšteva na volejbale na Slovensku. Majsterkami Európy sa neskôr stali Srbky, Talianky si vybojovali bronz.