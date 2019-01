Slovenské volejbalistky spoznali súperky na európskom šampionáte, budú hrať v základnej D-skupine

ISTANBUL 23. januára (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky sa v bratislavskej základnej D-skupine tohtoročných majstrovstiev Európy EuroVolley 2019 (23. augusta – 8. septembra) stretnú s Ruskami, Nemkami, Bieloruskami, Španielkami a Švajčiarkami. Rozhodol o tom stredajší poludňajší žreb v istanbulskom paláci Basketmakers‘ Kiosk.

Európsky šampionát sa premiérovo uskutoční v štyroch krajinách a po prvý raz s 24 účastníkmi. Hostiteľmi vedno so Slovenskom a Tureckom sú Poľsko a Maďarsko. Slovenky, ktoré vedie taliansky kormidelník Marco Fenoglio, sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz (2003, 2007, 2009, 2019).

Štyri šesťčlenné skupiny

Počas žrebu vznikli štyri šesťčlenné skupiny; krajiny rozdelili do košov podľa európskeho rebríčka, ktorý bol aktuálny pred štartom kvalifikácie. Kvarteto hostiteľov už skôr priradili ku konkrétnym skupinám – Turkyne sa predstavia v „áčku“ (Ankara), Poľky v „béčku“ (Lodž) a Maďarky v „céčku“ (Budapešť).

Doterajšie umiestnenia SR na ME v zátvore počet účastníkov Turecko 2003 – 12. miesto (12)

Belgicko a Luxembursko 2007 – 13. miesto (16)

Poľsko 2009 – 13. miesto (16)

Do bratislavskej D-skupiny, ktorú odohrajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, k Slovenkám najskôr z prvého koša pribudli Rusky, rekordérky histórie MS (7 titulov) aj ME (19 titulov), z druhého následne Nemky a z tretieho z ruky ambasádorky ME na Slovensku Adriany Marčekovej Bielorusky. Z dvoch výkonnostne nižších košov neskôr túto skupinu skompletizovali Španielsko a Švajčiarsko.

Dvaja nováčikovia šampionátu

Aktuálne majsterky sveta aj Európy Srbky sa predstavia v Ankare, budú čeliť Turecku, Bulharsku, Francúzsku, Fínsku a Grécku. Strieborné zo svetového šampionátu Talianky si v Lodži zmerajú sily s kvintetom Poľsko, Belgicko, Ukrajina, Portugalsko, Slovinsko. Úradujúce vicemajsterky Európy Holanďanky v Budapešti nastúpia proti Maďarkám, Chorvátkam, Azerbajdžankám, Rumunkám a Estónkam.

Majstrovstvá Európy odohrajú v spomenutých štyroch mestách: Ankare, Lodži, Budapešti a Bratislave. V šesťčlenných skupinách absolvuje každé družstvo päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále a od tejto fázy sa hrá na jeden zápas. Každá krajina hostí dva osemfinálové zápasy, štvrťfinále odohrajú v Turecku a Poľsku, semifinále a zápasy o medaily v Ankare.

Dvoma nováčikmi šampionátu sú Portugalčanky a Estónky, z popredných krajín rebríčka chýba len desiate Česko, ktoré stroskotalo v kvalifikácii v skupine s Estónskom, Fínskom a Švédskom. Slovenky v predchádzajúcich troch kvalifikáciách (2013, 2015, 2017) neboli ďaleko od postupu na šampionát, ich púť sa skončila tesne pod vrcholom – až v baráži.