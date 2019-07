Slovenské volejbalistky v Poprade naberajú kondíciu, v príprave pred ME ich čaká séria zápasov

Slovenské volejbalové reprezentantky začiatkom týždňa odštartovali prípravu pred tohtoročnými majstrovstvami Európy (23. augusta – 8. septembra), ktorých časť sa odohrá aj na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia si spestrili pondelňajší štart prípravného obdobia výletom na Lomnický štít, kde si zapózovali s trofejou určenou pre nové kontinentálne šampiónky. Nasledujúce dni však budú v Poprade venovať naberaniu kondície a od konca júla do začiatku turnaja majú na programe sériu prípravných zápasov.

Podobný tím ako v Zlatej európskej lige

V nominácii na záverečnú prípravu pred ME figuruje 17 hráčok a káder je takmer v identickom zložení ako počas Zlatej európskej ligy. Pribudla akurát Michaela Abrhámová, ktorá v spomenutej súťaži chýbala pre zdravotné problémy. Naopak, pre osobné a rodinné dôvody chýba univerzálka Nikola Pištěláková.

„Tím zostane v tomto zložení minimálne dva týždne, pred prvými prípravnými zápasmi sa potom bude riešiť prípadné zúženie nominácie. Dôležitými faktormi budú aj samotný priebeh prípravy a tiež zdravotný stav hráčok, predovšetkým Abrhámovej a Jaroslavy Pencovej, ktorá berie silné antibiotiká a bude minimálne dva týždne v domácom liečení,“ uviedol pre oficiálny web Slovenského volejbalového zväzu (SVF) jeho športový riaditeľ Marek Rojko.

Prípravné zápasy v Nitre

Slovenky sa budú pripravovať v Poprade do 20. júla a už o dva dni neskôr sa budú trénerom hlásiť na sústredení v Nitre, v rámci ktorého odohrajú tri prípravné súboje s Chorvátkami a dva proti Maďarkám. Potom na štyri augustové dni zamieria do Belgicka, kde si zmerajú sily s domácimi reprezentantkami a tesne pred európskym šampionátom ich opäť v Nitre dvakrát preveria Fínky.

„Naším cieľom je, aby dievčatá v každom zápase išli naplno, bojovali a bili sa o dobrý výsledok. To je moja mentalita, vždy do toho ísť s cieľom zvíťaziť. Verím, že náš výkon potom ocenia aj fanúšikovia a že nás prídu podporiť naozaj v hojnom počte,“ povedal tréner Fenoglio, ktorého tím nastúpi v rámci základnej D-skupiny ME proti Španielkam, Švajčiarkam, Bieloruskám, Nemkám a Ruskám. Do vyraďovacej fázy turnaja postúpia štyri najlepšie tímy z každej zo šesťčlenných skupín.