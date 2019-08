Slovenské volejbalistky v príprave na ME napriek dobrému úvodu nestačili na Maďarky

Slovenské volejbalové reprezentantky po piatkovom triumfe 3:1 nad výberom Maďarska neuspeli v sobotňajšej odvete proti rovnakým súperkám, rovnako v Nitre im podľahli 2:3 na sety.

Obe stretnutia boli previerkou pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy, ktorý bude hostiť aj Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.

Z piatich prípravných duelov majú Slovenky zatiaľ bilanciu jeden triumf a štyri neúspechy, predtým trikrát podľahli Chorvátkam.

Maďarky, ktoré takisto nebudú chýbať medzi európskou elitou, majú po sobote bilanciu z prípravy na ME dve víťazstvá a štyri prehry. Predtým súbojmi na Slovensku prehrali na pôde Grécka 1:3 a 0:3 a v Španielsku najskôr podľahli domácim hráčkam 2:3 a následne vyhrali 3:1 na sety.

Rovnako ako v piatok aj v sobotu bol zápas medzi Slovenkami a Maďarkami v nitrianskej MŠH Klokočina veľmi vyrovnaný. Slovenské volajbalistky vyhrali prvé dva sety 25:18 a 25:23, v ďalších dvoch však ťahali za kratší koniec a prehrali ich 23:25 a 16:25. Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia nezastavili rozbehnuté maďarské hráčky ani v tajbrejku a prehrali ho 11:15.

Hlavný kouč Fenoglio po sobotňajšom stretnutí vyradil z kádra blokárku Michaelu Abrhámovú a univerzálku Karin Šunderlíkovú, tie sa nepredstavia na domácich ME. Slovenky pokračujú v príprave na kontinentálny šampionát pod Zoborom, v závere nasledujúceho týždňa ich čakajú tri prípravné stretnutia v belgickom Leuvene.

Prípravný medzištátny zápas volejbalistiek

Nitra – sobota

Slovensko – Maďarsko 2:3 (18, 23, -23, -16, -11)

100 minút, rozhodovali: Tiršel, Viktoríni-Lisá, 100 divákov

Základná zostava SR: Hudecová 13, Pencová 9, Kijaková 13, Fričová 18, Szabóová 9, Ovečková 5, libero Jančová

Hlas (zdroj: SVF):

Marco Fenoglio (tréner SR): „Prvé dva sety sme hrali dobre a nerobili chyby. V ďalšom pokračovaní sme však ich však začali kopiť, celkovo sme spravili 38 vlastných chýb a to je príliš veľa. Nastúpili sme v zostave, ktorá hrala v takomto zložení prvýkrát s Kijakovou na poste univerzálky a Fričovou v základe, ale som spokojný, že sme bojovali a odohrali päť setov. Pred zápasom sme zúžili nomináciu o dve hráčky Abrhámovú a Šunderlíkovú. Museli sme zredukovať tím, je to normálne a rozhodol som sa na základe technickej a fyzickej pripravenosti hráčok. Obe pracovali tvrdo, ale niekoho sme z tímu vyradiť museli. Každý deň sledujeme štatistiky, snažíme sa dostať hráčky do čo najlepšej kondície, ale ako hovorím, museli sme sa rozhodnúť, je to normálne a k športu to patrí. Na poste druhej univerzálky je pripravená Kijaková, alternatívne Hudecová, ktorá hrala v klube na tomto poste počas sezóny. V nominácii je aj Jaroslava Pencová, čo nás veľmi teší, pretože je to veľmi dôležitá hráčka s veľkými skúsenosťami. Mala výpadok, nie je stopercentne pripravená, ale verím, že o tri týždne na majstrovstvách Európy bude v poriadku.“