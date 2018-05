Slovenské volejbalistky v Zlatej európskej lige vzdorovali Češkám, prvej výhry sa nedočkali

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom vystúpení v Zlatej európskej lige 2018, v bratislavskom NTC po vyrovnanom priebehu prehrali 1:3 (16, -16, -23, -18) s favorizovanými Češkami v zápase stredajšieho 4. kola základnej C-skupiny.

Slovenky do stretnutia vstúpili podľa svojich predstáv a v prvom sete jednoznačne dominovali (25:16), v druhom sa karta obrátila a navrch mali hostky. V tretej časti sa slovenské volejbalistky napriek výraznému manku (11:19) dostali do koncovky, tú však tesne získali Češky (25:23), ktoré napokon uspeli aj vo vyrovnanom štvrtom sete (25:18). Bolo to 33. vzájomné meranie síl, Slovenky majú na konte 8 víťazstiev a 25 prehier. Taliansky nový tréner Sloveniek Marco Fenoglio naďalej čaká na premiérový úspech na tejto lavičke v súťažnom stretnutí.

Slovenky, ktoré predtým v C-skupine prehrali s Bieloruskami (2:3 v Poprade a 0:3 v Minsku) a v Prahe s Češkami (0:3), naďalej majú v tabuľke „céčka“ jeden bod a sú na poslednom 4. mieste. Češky majú štyri výhry, Bielorusky dve a Španielky jednu výhru. Bielorusky a Španielky si v stredu od 20.45 h zmerajú sily vo Valladolide. Slovenské reprezentantky už pred stredajšími zápasmi nemali šancu vybojovať 1. miesto v C-skupine a postup na záverečný turnaj Final Four, majú už len teoretickú šancu na prienik z 2. priečky. Prídu o ňu, ak Bielorusky v Španielsku zvíťazia. Z pohľadu slovenského družstva nasledujú ešte dve merania síl so Španielkami (2. 6. vo Valladolide a 6. 6. v Leviciach).

V ženskej Zlatej európskej lige účinkuje dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej európskej lige osem. Na turnaj Final Four Zlatej európskej ligy do maďarskej Budapešti (14. – 15. júna) preniknú víťazi skupín a v závislosti od účinkovania hostiteľa (Maďarsko) v základnej skupine prípadne tiež najlepší tím z druhých priečok. Najhoršie družstvo zo 4. priečok klesne do Striebornej európskej ligy, medzi elitou ho nahradí jej premiérový šampión.

Zlatá európska liga volejbalistiek 2018

C-skupina – 4. kolo

VALLADOLID

Španielsko – Bielorusko (20.45)

BRATISLAVA (NTC / Aegon Aréna)

Slovensko – Česko 1:3 (16, -16, -23, -18)

102 minút, rozhodovali: Kellenberger (Nem.) a Schimpl (SR)

Zostava a body SR: Drobňáková 3, Abrhámová 3, Krišková 3, Radosová 24, Herelová 8, Koseková 2, libero Nikmonová (R. Hudecová 6, Šunderlíková 4, Pištěláková 5, Pencová, Töröková)

Najviac bodov Česka: Mlejnková 21, Kossányiová 13, Strušková 9

Hlasy:

Marco Fenoglio (tréner SR, zdroj: web SVF): „Mrzí ma štvrtý set, v ktorom sme mali loptu na 7:1, ale spravili sme chybu. Potom sme začali kopiť jednu chybu za druhou. Mali sme problém na sideoute. Nehrali sme ako tím, potrebujeme viac a viac tréningu. Vyhrali sme síce set, ale nie som spokojný. Ja chcem vyhrávať a nič iné ma nezaujíma. Hráčky musia pochopiť, že sa treba viac obetovať a musia si viac veriť a bojovať. Je dôležité v nich vybudovať víťaznú mentalitu. Jediná cesta je tvrdá práca.“

Nikola Radosová (smečiarka SR, 24 bodov): „Ten prvý set bol naozaj dobrý; bolo vidieť, že sme po troch prehrách boli motivované. Chceli sme vyhrať, celý tím hral dobre. Ja som sa cítila veľmi dobre, bola som veľmi motivovaná, a vtedy to ide. Bol to, samozrejme, nadpriemerný výkon, nehrám takto každý set. Máme veľmi dobré fázy a vzápätí si to vieme pokaziť pár chybami, sebavedomie ide dole, začneme robiť viac chýb a neveríme si; to sú tie slabšie fázy. V treťom sete sme prehrávali, dokázali sme sa súperkám vyrovnať – keď robíme čo máme, máme na to, aby sme hrali aj s favoritkami. Ak by sme v treťom sete uspeli, aj sebavedomie by išlo hore a asi by to potom vyzeralo inak.“

Michaela Abrhámová (blokárka SR): „Začali sme výborne na servise, zatlačili sme ich a ony nevedeli nájsť recept na to, ako spraviť bod. V druhom sete sa Češky zobudili a bola to bitka servis – príjem. My sme kvalitný servis neudržali a otočilo sa to na ich stranu. Češky vo štvrtom sete dominovali na podaní a nedali nám šancu. Bol to lepší výkon než v Prahe, aj vďaka domácemu publiku sme začali výborne a bez chýb, no potom sme poľavili. Pod novým trénerom ešte potrebujeme čas, musíme si zvyknúť na iný štýl. Samozrejme, chceli sme viac, no sme v takej forme, v akej sme a snažíme sa hrať každým zápasom lepšie.“

Barbora Koseková (nahrávačka SR): „Po prvom sete sme si povedali, že musíme hrať ešte lepšie, chceli sme ostať v tempe, no Češky začali lepšie hrať a podávať, nám trochu odišla prihrávka a nerobili sme body. Žiaľ, tentoraz sme si to prehrali samé. Keď nie je dobrý príjem, ťažko sa niečo vymýšľa. Musíme na tom pracovať; ak budeme tlačiť podaním a zlepšíme prihrávku, každé družstvo s nami môže mať veľké problémy.“

Tabuľka C-skupiny:

1. Česko 4 4 0 12:1 12

2. Bielorusko 3 2 1 7:5 5

3. Španielsko 3 1 2 3:7 3

4. Slovensko 4 0 4 3:12 1

Zostávajúci program Sloveniek v C-skupine:

sobota 2. 6.: Španielsko – Slovensko (Valladolid, 19.00)

streda 6. 6.: Slovensko – Španielsko (Levice, 18.00)