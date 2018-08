Slovenskému hokeju mám ešte čo dať, povedal Handzuš na rozlúčke s kariérou hráča

BANSKÁ BYSTRICA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Úspešný slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš sa v piatok večer oficiálne rozlúčil s hráčskou kariérou. Urobil tak pred prípravným stretnutím na ľade materskej Banskej Bystrice so Slovanom Bratislava (4:3) vo svojich 41 rokoch. Skúsený center odohral posledné stretnutie ešte v sezóne 2016/2017, v ktorom priviedol rodné mesto pod Urpínom k prvému historickému majstrovskému titulu.

Hokejové sny sa naplnili

Vypredaný banskobystrický zimný štadión Handzušovi aplaudoval skandovaným potleskom v stoji. Držiteľ Stanley cupu, majster sveta i majster republiky iba ťažko hľadal slová: „Je veľmi špeciálne byť na ľade, na ktorom som vyrástol. Veľmi mi prirástol k srdcu, tu som sa narodil, hokejovo vyrastal a zažil aj pekné chvíle. Chcem poďakovať vedeniu klubu za túto rozlúčku, ale aj rodine a mamine, ktorá sa veľmi obetovala aby som tu mohol byť. Ďalej manželke aj deťom, sú pre mňa oporou. Ďakujem i mojím trénerom, ktorí sú tu. Oni mi pomohli práve tam, kde som sa dostal. Moje hokejové sny sa naplnili do bodky, tak v Amerike, ako aj doma na Slovensku.“

Michal Handzuš pred novinármi priznal, že rozlúčku neplánoval. Chcel zavesiť korčule na klinec potichu.

„Už vyše roka viem, že nebudem hrať. Toto bola iba oficiálna bodka, ktorú inicioval klub. Nikdy som nechcel vyhlasovať, že končím. Myslel som si, že to nejako samé vyšumí, keď budú všetci vidieť, že dva roky nehrám. Necítim sa totiž veľmi isto pri takýchto oficiálnych akciách. Avšak veľmi si to vážim, najmä pred plným štadiónom s poďakovaním od fanúšikov a početného fanklubu, od chalanov, s ktorými som hrával a merali cestu až sem,“ netajil niekdajší najlepší defenzívny útočník Slovenska, pričom ešte priamo na ľade pri rozlúčke dodal: „Pre mňa bol rozlúčkový posledný súťažný zápas, v ktorom som získal s Banskou Bystricou majstrovský titul. Budem si ho pamätať do konca svojho života.“

Jednu vec, ale poriadne

Michal Handzuš sa ešte len rozhoduje, kam povedie jeho profesionálna cesta po ukončení hráčskej kariéry: „Som na bode nula ďalšej etapy, či už ako tréner, funkcionár, manažér, konzultant, naozaj neviem, kde budem. Rozmýšľam, v čom by som mohol byť dobrý, čo ma bude baviť. Mám viaceré možnosti, no musím si vybrať jednu, aby som ju mohol robiť poriadne. Slovenskému hokeju mám ešte čo dať, ale musím sa veľa učiť. Nejaké skúsenosti som nadobudol z hráčskej kariéry, ktoré môžem využiť, ale je ešte veľa nového, čomu sa musím priučiť. Uvažujem aj nad ponukou asistenta trénera v reprezentácii, je lákavá, ale vravím, že tých možností je viac. Minulý rok som zažil to, že som robil tri či štyri veci naraz a nič poriadne, pretože som chcel byť aj s rodinou. Tým pádom sa musím teraz rozhodnúť pre jednu možnosť a robiť poriadne len tú jednu.“

Aj tak neodchádza

S Michalom Handzušom sa priamo na banskobystrickom ľade lúčili v piatok večer aj jeho niekdajší hviezdni spoluhráči z reprezentácie Miroslav Šatan, Marián Hossa, Vladimír Országh, Richard Zedník či stále aktívny hokejista Tomáš Surový. Nechýbal ani tréner majstrov sveta z Göteborgu Ján Filc a predstavitelia banskobystrického klubu na čele s prezidentom Jurajom Kovalom.

Za všetkých Miroslav Šatan uviedol: „Michal sa nelúči, bude tu ďalej pôsobiť, či už v Banskej Bystrici alebo v slovenskej reprezentácii, pevne v to dúfam. Handzuš bol hráč, s ktorým bola pocta hrať. Hral som s mnohými centrami, ale najradšej s Mišom v reprezentácii. Bol chrbticou národného tímu, bez neho by sa možno úspechy Slovenska nedostavili.“

Handzuš s hokejom začal práve pod Urpínom, väčšinu profesionálnej kariéry absolvoval v severoamerickej NHL. V roku 2013 sa s Chicagom Blackhawks tešil zo zisku Stanleyho pohára. V zámorskej profilige hral aj za St. Louis, Phoenix, Philadelphiu, Chicago, Los Angeles a San Jose.

V NHL si pripísal dovedna 1126 stretnutí so ziskom 529 bodov za 201 gólov a 328 asistencií. Slovensko reprezentoval na šiestich majstrovstvách sveta a troch zimných olympijských hrách. Bol pri historickom zisku zlatých medailí na MS 2002 v Göteborgu, je aj dvojnásobným vicemajstrom sveta (2000 a 2012). Iba Handzuš a Miroslav Šatan sa môžu zo slovenských hokejistov pochváliť tým, že sa stali držiteľmi Stanleyho pohára, získali zlato na MS aj majstrovský titul v domácej súťaži.