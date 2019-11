Slovenskí akademici rozširujú spoluprácu na projekte v Číne, ťažiť z toho môžu aj naše firmy

Slovenskí akademici rozširujú svoju spoluprácu na urbanizačnom projekte v Číne. Na pôde šanghajskej East China Normal University (ECNU) totiž v stredu podpísali zástupcovia Inštitútu pre udržateľný mestský a komunitný rozvoj so sídlom v Pekingu a Hongkongu, Spectra centra excelentnosti Európskej únie pri Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave a profesor Khald El Adli, ktorý je expertom Organizácie spojených národov (OSN) v oblasti udržateľného mestského plánovania, memorandum o porozumení.

Pracovná návšteva Rašiho v Číne

Profitovať by z neho mohli aj slovenskí podnikatelia. Podpis memoranda bol pritom súčasťou programu pracovnej návštevy vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho v Číne.

„Podpisujeme memorandum o vytvorení pobočky Spectra centra exelentnosti Európskej únie, ktorá znamená otvorenie nielen spolupráce pre akademický sektor, ale aj spolupráce pre komunálny sektor a takisto pre podnikateľov. Pevne verím, že sa ná podarí v krátkom čase na báze plánovania priestorového rozvoja v zmysle smart a eco city zaangažovať aj slovenské firmy do spolupráce tu v Číne,“ povedal v stredu v Šanghaji pri podpise memoranda Maroš Finka z bratislavskej STU.

Ostrov ako príklad ekologickej smart spoločnosti

Slovenskí odborníci pritom v oblasti urbánnej ekológie, priestorového plánovania a udržateľného rozvoja miest spolupracujú takmer dekádu. Zameriavajú sa pritom najmä na ostrov Chongming pri Šanghaji

„Spolupráca za osem rokov vyrástla zo spolupráce v polohe výučby, do spolupráce v oblasti výskumu,“ povedal Finka s tým, že cieľom je urobiť tento ostrov príkladom ekologickej smart spoločnosti 21. storočia.

V nasledujúcich 10 rokoch by sa tak mali podľa Finka odborníci zamerať najmä na transformáciu ostrova Chongming a takto v podstatne na jeho prípravu na suburbanizáciu Šanghaja práve do tejto oblasti. V praxi by tak v jednotlivých oblastiach ostrova mali testovať a vyhodnocovať rôzne prístupy v rozvoji miest.

„Plánom je vytvoriť niekoľko živých laboratórií, ktoré ukážu možnosti ekologicky únosnej transformácie ostrova smerom k smart spoločnosti,“ dodal zástupca bratislavskej STU Maroš Finka.

Raši prediskutoval aj spoluprácu s Čínou

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa aj o tomto memorande počas svojej návštevy šanghajskej univerzity ECNU bavil s jej najvyššími predstaviteľmi.

Stretol sa tiež s bývalým zástupcom generálneho tajomníka OSN Sha-Zukangom. Ten je členom správnej rady univerzity ECNU a inicioval spracovanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Práve Agenda 2030 a jej implementácia v Číne a na Slovensku bola aj hlavnou témou stretnutia vicepremiéra Rašiho s Sha-Zukangom. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR hovoril o slovenských prioritách, ako aj o dokumente Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.

Okrem toho prediskutovali aj spoluprácu medzi Slovenskom a Čínou v implementácii agendy, konkrétne v oblasti rozvoja miest.