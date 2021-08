Slovenskí basketbalisti pohoreli proti Švajčiarom v druhej štvrtine, majú ešte šancu postúpiť

Slovenskej mužskej reprezentácii v basketbale nevyšiel v severomacedónskom Skopje tretí zápas na turnaji 2. kola európskej časti pred kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023. Zverenci trénera Olega Meleščenka v ňom podľahli výberu Švajčiarska 60:65 a po troch dueloch im v trojčlennej tabuľke patrí posledná 3. priečka.

Slovákom sa síce vzdialil postup do ďalšej časti bojov o svetový šampionát, majú však možnosť ho dosiahnuť v stredu večer v súboji proti domácim. Potrebujú na to však víťazstvo minimálne o osem bodov.

Nepomohol ani kvalitný záver

Druhý zápas proti Švajčiarom v priebehu necelého týždňa, keď v prvom triumfovali slovenskí hráči 64:56, si basketbalisti spod Tatier prehrali v druhej štvrtine. Dosiahli v nej o 15 bodov menej ako súper (11:26) a k triumfu im nepomohol ani kvalitný záver, veď štvrtú desaťminútovku vyhrali 22:10. V tretej štvrtine pritom slovenský výber prehrával aj o 19 bodov.

„Škoda, že sme tento zápas v druhej štvrtine prehrali. Potom sme sa vrátili do stretnutia. Úplne nás preskákali, trestné hody sme mali 21/8. Musíme sa z toho poučiť, že nemôžeme vypúšťať zápas, ako tomu bolo v druhej štvrtine a stále sme mali šancu. Spravili sme veľký krok dopredu, ale to nestačí na to, aby sme išli tam, kam ísť chceme. Ešte máme teoretickú šancu, budeme sa o ňu biť. Budeme bojovať a snažiť sa, aby sa nám to podarilo,“ zhodnotil kouč Meleščenko podľa webu basketliga.sk.

Prehra ich mrzí

Najlepšími strelcami tímu SR boli s trinástimi bodmi Vldimír Brodziansky a Šimon Krajčovič.

„Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas ani pre nás, ani pre Švajčiarov. Vedeli sme, že budú unavení, keďže hrali v pondelok. Určite sme nechceli dovoliť to, čo v predchádzajúcich zápasoch, že nám obidva tímy ujdú. To sa nám aj podarilo, ale žiaľ, mali sme veľký výpadok v druhej štvrtine. Absolútne sme prestali hrať, nebránili sme, nepadali nám ani trestné hody, ani trojky. Mali sme veľmi zlú úspešnosť týchto atribútov. V druhom polčase náskok iba narastal, ale nedali sme hlavy dole. Žiaľ, nepodarilo sa nám to dotiahnuť do víťazného konca. Je nám to ľúto, lebo minútu a pol pred koncom sme cítili, že máme na to, aby sme tento zápas vyhrali. Nepodarilo sa nám to, rozhodli dve maličkosti. Máme pred sebou ešte jeden zápas, nemáme čo stratiť. Hráme proti Severnému Macedónsku, musíme vyhrať. Musíme dať do toho všetko, ako kolektív sa stmeliť a zabojovať,“ zhodnotil šesťbodový David Abrhám.

Vedú Švajčiari

Do ďalšej časti bojov o MS 2023 postúpia zo Skopje dva tímy. Švajčiari majú na svojom konte 6 bodov a sú prví (bodový rozdiel -4), pred sebou však už nemajú žiadny duel. Pred stredajším vzájomným súbojom patrí domácim 2. priečka s piatimi bodmi (23) a štvorbodoví Slováci sú tretí (-19).

V prípade triumfu SR a rovnosti bodov bude rozhodujúce skóre, ktoré majú slovenskí hráč zatiaľ najhoršie, no proti Severnému Macedónsku si ho môžu zlepšiť.