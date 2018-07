Slovenskí basketbalisti uzavreli predkvalifikáciu ME 2021 víťazstvom nad Švajčiarmi

BRATISLAVA 1. júla (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti uzavreli 1. kolo predkvalifikácie majstrovstiev Európy víťazstvom. V nedeľňajšom stretnutí A-skupiny v Bratislave zdolali Švajčiarov 88:83.

Zverenci trénera Ivana Rudeža obsadili poslednú tretiu priečku. SR sa predstaví v 3. kole, kde sa pripojí k piatim eliminovaným tímom z 1. kola predkvalifikácie a ďalším ôsmim z druhého. Do hlavnej kvalifikácie postúpia štyria najlepší z tretej fázy.

Slováci v nedeľu začali dobre. V prvej štvrtine si vypracovali aj 10-bodový náskok, súpera v prvom polčase už nepustili do vedenia. Po zmene strán pokračovali v dobrom výkone. Švajčiari zabrali až v záverečnej časti, keď dokázali zmazať aj 11 bodový náskok. Slováci však nepustili súpera do „trháku“ a napokon doviedli duel do víťazného konca.

Slovensko potiahli k úspechu Andre Jones s 22 bodmi, sekundovali mu Richard Körner s 18, respektíve Pavol Lošonský, ktorý skóroval 17 bodov. Celkovo najlepším zakončovateľom zápasu sa stal Švajčiar Patrick Baldassarre s 30 bodmi. Zo „slovenskej“ A-skupiny postúpilo do druhej fázy Macedónsko.

Predkvalifikácia o postup na ME 2021

A-skupina

Slovensko – Švajčiarsko 88:83 (20:16, 19:15, 22:23, 27:29)

Zostava a body SR: Jones 22 (3 trojky), Körner 18, Ihring a Sedmák po 12, Bachan 0 (Lošonský 17, Čekovský 6, Hlivák 1, Krajčovič a Musil 0)

Najlepší strelci Švajčiarska: Baldassarre 30 (4 trojky), Portannese 15, Cotture a R. Kovač po 10

TH: 22/17 – 20/17, fauly: 22 – 20, trojky: 5 – 10, rozhodovali: Benczur (Maď.), Karakatsounis (Gr.) Faur (Rum.) divákov

Tabuľka A-skupiny:

1. Macedónsko 4 3 1 323:293 7

2. Švajčiarsko 4 2 2 319:330 6

3. Slovensko 4 1 3 308:327 5

Hlasy

zdroj: slovakbasket.sk

Ivan Rudež (tréner Slovenska): „Gratulujem Švajčiarsku, bola to veľká bitka počas celých 40 minút. V štvrtej štvrtine sa vrátili do zápasu. Sme šťastní, že sme vyhrali. Vedeli sme, že v predchádzajúcom meraní síl so Švajčiarmi sme sa sami obrali o víťazstvo. Je to dobrá satisfakcia, ako ukončiť predkvalifikáciu. Gratulujem svojim hráčom, hrali ako tím, dobre bránili, preto sme tento zápas aj vyhrali.“

Peter Sedmák (hráč Slovenska): „Myslím si, že do zápasu sme vstúpili veľmi agresívne. Bolo dôležité, aby sme dobre otvorili zápas. Myslím si, že sme ho celkom kontrolovali. Ku koncu bola určitá dráma, ale chalani, ktorí boli na ihrisku, to zvládli. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali. Je to pekná bodka za predkvalifikáciou.“

Gianluca Barilari (tréner Švajčiarska): „Gratulujem Slovensku k dobrému zápasu, hrali lepšie ako my. Boli sme príliš mäkkí v obrane, minuli sme priveľké množstvo striel.“

Patrick Baldassarre (hráč Švajčiarska): „Najhoršou správou je, Luxembursko vyhralo, pretože ak by sme tento zápas vyhrali, tak by sme postúpili do ďalšej fázy. Myslím si, že v záverečných dvoch minútach sme neboli príliš sústredení. Urobili sme zlé rozhodnutia a vidíte, ako to dopadlo.“