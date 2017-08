Slovenskí basketbalisti v predkvalifikácii na majstrovstvá sveta zdolali Švédov

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti zvíťazili nad Švédmi 68:59 (31:30) v prvom domácom zápase európskej predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Číne 2019.

Najlepšími strelcami SR boli zhodne s 15 bodmi Peter Sedmák, Andre Jones a Radoslav Rančík.

Slovákom vyšla úvodná štvrtina. Prezentovali sa dôraznou hrou v obrane i v útoku. Vyvarovali sa stratám lopty a predovšetkým vynikali v doskokoch. Utvorili si náskok 5 bodov (17:12). Do druhej desaťminútovky vstúpili lepšie hostia zo severu Európy, ktorí boli oveľa úspešnejší v streľbe.

Navyše Slováci zbytočne strácali loptu. Nedarilo sa ani dosiaľ najproduktívnejšiemu hráčovi SR Radoslavovi Rančíkovi, ktorý sa bodovo prebudil až v závere druhého dejstva. Slováci si udržali do prestávky edenie (31:30). Tretiu štvrtinu začali oveľa lepšie domáci, ktorí si utvorili 10-bodový náskok a ten si udržiavali až do záverečnej desaťminútovky.

Zverenci Ivana Rudeža sa v nej prezentovali predovšetkým kvalitnými doskokmi a získavaním lôpt. Švédi v posledných 5 minútach zabrali a manko skresali na 4 body. Slovenskí reprezentanti však napokon zvíťazili 68:59.

Ďalší predkvalifikačný zápas odohrajú Slováci v sobotu opäť v bratislavskej Hant aréne od 20.00 h. Ich súpermi budú Arméni.

PREDKVALIFIKÁCIA NA MS V ČÍNE 2019:

Slovensko – Švédsko 68:59 (17:12, 14:18, 23:11, 14:18)

Zostava a body SR: Jones, Baťka (11 doskokov) a R. Rančík (15 doskokov) po 15, Ihring 3, Hlivák 0 (Sedmák 13, Krajčovič 7, Žiak, Baldovský a Fusek 0)

Najviac bodov Švédska: Ramstedt 13, Borg 11, Massamba 9

TH: 25/22 – 20/14, trojky: 6-3, fauly: 23-24.

Bosna a Hercegovina – Arménsko (hrá sa od 20.00 h)

Hlasy:

Ivan Rudež (tréner SR): “Ukázali sme veľkú mentálnu silu, udržali sme si náskok a zápas dotiahli do víťazného konca. To je pre nás veľké plus do ďalších zápasov. Švédi hrajú rýchly, nátlakový a agresívny basketbal. Presne takým sa prezentujú krajiny na vyššej úrovni. My máme hráčov zo slovenskej ligy a tí nie sú na tento štýl zvyknutí. napriek tomu dnes Švédov prevýšili.”

Radoslav Rančík (hráč SR): “Dokázali sme si, že vieme hrať dobrý basketbal. Aj keď sme urobili veľa chýb v útoku v závere zápasu, prezentovali sme sa kvalitnou obranou a doskokmi.To bol základ nášho víťazstva.”