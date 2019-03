Slovenskí biatlonisti absolvovali prvú sezónu pod vedením Kuzmina, zmena impulz nepriniesla

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) – Slovenskí biatlonisti absolvovali prvú sezónu vo Svetovom pohári pod vedením trénera Daniela Kuzmina. Zmena však potrebný impulz nepriniesla a reprezentanti SR sa trápili či už v bežeckej stope alebo aj na strelnici.

„Bitka“ s Poliakmi o miesto

Do posledných pretekov, ktoré sa započítavali do poradia národov, bojovali s Poliakmi o možnosť, postaviť v budúcej sezóne na štart individuálnych pretekov až štyroch pretekárov. To sa im vďaka výkonu Michala Šímu v šprinte v Osle nakoniec aj podarilo.

Tento aspoň čiastkový úspech ocenil aj prezident Slovenského biatlonového zväzu Tomáš Fusko. „Keď môžu štartovať iba traja pretekári, tak jeden pretekár je dá sa povedať zbytočný na podujatí a čaká len na štafetu. A to sa potom dosť zle zabezpečuje, nakoľko musia reprezentanti štartovať aj v IBU Cupe, tak by sa to celé iba skomplikovalo,“ uviedol Fusko pre RTVS.

Matej Kazár ukončil kariéru

S kariérou sa po skončenej sezóne rozlúčil aj Matej Kazár. Debut vo SP absolvoval v sezóne 2004/2005.

Najviac sa mu darilo v ročníku 2015/2016, kedy skončil v konečnom poradí na 41. mieste so ziskom 187 bodov a pripísal si vtedy aj svoj najlepší výsledok pri individuálnom štarte, keď skončil na 10. mieste v pretekoch s hromadným štartom v kanadskom Canmore.

V práve skončenej sezóne sa Slováci dostali celkovo iba deväťkrát na bodované pozície (Martin Otčenáš 4x, Kazár 3x a Tomáš Hasilla 2x). Maximom bola 27. pozícia Otčenáša v šprinte v rakúskom Hochfilzene. Michal Šíma a Šimon Bartko pri zriedkavých štartoch ani raz nebodovali a viac menej iba zbierali skúsenosti.