Slovenskí a českí vedci ocenili spoločné výsledky a chystajú veľký multidisciplinárny projekt

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Najvýznamnejšie spoločné výsledky ocenili slovenskí a českí vedci na pondelkovom stretnutí v Prahe.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková, vedci, ktorí spolupracujú už 25 rokov, hovorili aj o zmarenej slovenskej transformácií a do budúcna naplánovali veľký multidisciplinárny projekt.

Výskumných námetov je viac

“Mal by sa týkať veľkého celospoločenského významu. Mohlo by ísť napríklad o priemysel 4.0, pretože obidve akadémie sú inštitúciami, ktoré vo svojich krajinách pokrývajú tú najširšiu škálu výskumných smerov,“ uviedla predsedníčka Akadémie vied Českej republiky Eva Zažímalová.

Výskumných námetov na plánovaný multiprojekt je viac. Tie finálne budú predmetom spoločného výskumu ústavov obidvoch akadémií.

“Napríklad problém artificial intelligence, ktorý pokrýva všetkých, začína pri budovaní techniky a smeruje až k celospoločenskému dopadu. Toto je princíp projektu, na ktorom sme sa dohodli. Chceme ukázať jedinečnosť akadémií v spoločnosti jednej aj druhej republiky,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Sledujú zmarenú transformáciu SAV

Českí akademici, ale aj časť verejnosti, sledujú zmarenú transformáciu SAV, ktorá sa mala stať verejnoprávnou inštitúciou. České ústavy akadémie vied sú verejnými výskumnými inštitúciami už od roku 2007.

Prinieslo im to viac financií do rozpočtu, väčšie množstvo projektov, bližší kontakt s priemyslom a v neposlednom rade inovatívnejšie výskumné prostredie, ktoré vie rýchlejšie reagovať na potreby spoločnosti.

“Aj my sme chceli prejsť na túto formu. Ale ten konečný výsledok je, že transformácia bola zmarená a SAV sa vracia podľa novely zákona do rozpočtovej a príspevkovej formy. Nebudem komentovať, koho to bolo vinou, ale chcem okomentovať, že kým v Česku to prebehlo bez problémov a v súčinnosti so všetkými relevantnými ministerstvami, na Slovensku to tak nebolo. Je nám to ľúto, ale nevzdávame to, a práve spomínaný multiprojekt by mohol byť signálom, že SAV je aj naďalej dôveryhodný partner pre veľké projekty, aj za hranicami našej krajiny,“ uzavrel Pavol Šajgalík.