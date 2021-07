Slovenskí chodci na čele s Matejom Tóthom sú už v dejisku olympiády, majú za sebou prvý tréning

Už aj slovenskí chodci na čele s obhajcom zlata na 50 km z Ria do Janeiro 2016 Matejom Tóthom sú už v krajine aktuálnych olympijských hier. Slováci síce prileteli do Japonska, v utorok však nezamierili do olympijskej dediny, ale do tréningového kempu v Urajasu.

Leteli poloprázdnym lietadlom

Štvorica chodcov si už v Japonsku aj zatrénovala. Informácie priniesol oficiálne web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského atletického zväzu (SAZ).

„Cesta bola fajn, mali sme poloprázdne lietadlo a aj všetky nevyhnutné procedúry na letisku sme absolvovali za dve hodiny. Už vopred sme sa dohodli, že hneď po príchode sa nastavíme na japonský režim, takže sme si išli hneď zatrénovať. Teplo je prijateľné, dúfam, že horšie už nebude. Verím, že aklimatizácia dopadne dobre,“ pochvaľoval si rýchly presun kouč chodcov Matej Spišiak na olympic.sk.

S cestou sú spokojní

Cesta sa pozdávala aj skúsenému Matej Tóthovi. „Mal som pohodlie, dokonca sa mi podarilo zaspať, čo u mňa veru nebýva zvykom. Takisto prvý tréning už v Urajasu bol bezproblémový, akoby naň cesta nemala nijaký vplyv. Telo i svaly poslúchali,“ prezradil 38-ročný nitriansky rodák v službách banskobystrickej Dukly.

Spokojná bola aj Mária Katerinka Czaková. „Let bol síce dlhý, ale super. Mala som kopu miesta, dokonca som sa aj vyspala. Na tréningu som spočiatku cítila ťažšie nohy, ale to nie je po takejto ceste nič nezvyčajné. Ku koncu som sa však už rozchodila. Ani teplo mi nepripadalo extrémne. Uvidíme, čo prinesú ďalšie dni,“ poznamenala pred svojou treťou olympiádou podľa webu atletika.sk.

Slovenskí chodci sa v Urajasu budú pripravovať do 31. júla, potom sa presunú do dejiska svojich súťaží – Sappora.