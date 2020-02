Slovenskí florbalisti podľahli Švajčiarom, ale postúpili na tohtoročný svetový šampionát

Slovenskí reprezentanti vo florbale prehrali v nedeľňajšom finálovom stretnutí na domácom turnaji kvalifikácie o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta vo fínskych Helsinkách s hráčmi Švajčiarska vysoko 3:16. Oba tímy mali už pred zápasom istotu miestenky na svetovom šampionáte, kam sa Slováci kvalifikovali piatykrát za sebou.

V dueli víťazov „céčka“ a „déčka“ začali lepšie slovenskí florbalisti, ktorí už v 2. min otvorili skóre Lukáša Ujhelyiho. „Helvéti“ sa na popradskej palubovke chvíľku hľadali, ale v 11. min vyrovnali na 1:1 a od tejto chvíle poriadne nepustili domácich k slovu, keď si šnúrou ďalších deviatich gólov vytvorili náskok 10:1.

Zverenci českého trénera Radomíra Mrázka sa zapísali do streleckej listiny až v 36. min, keď Michal Dudovič znížil na priebežných 2:10. Ani v záverečnej tretine sa obraz hry nezmenil, Švajčiari pridali ďalších šesť gólov a nakoniec vyhrali o trinásť gólov.

V porovnaní s predchádzajúcim svetovým šampionátom obsahuje kvalifikačný systém tri turnaje v Európe a jeden na ázijskom kontinente. Na každom z nich je osem tímov rozdelených do dvoch skupín. V Poprade sú to skupiny C a D. Postup na MS si pod Tatrami okrem Švajčiarska a Slovenska zabezpečí aj víťaz nedeľňajšieho duelu o 3. miesto medzi Ruskom a Nórskom (18.00 h).