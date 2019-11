Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa naladili na kvalifikačný zápas, jednoznačne zdolali Bielorusov

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase nad rovesníkmi z Bieloruska jednoznačne 3:0. Zverenci trénera Adriána Guľu sa víťazne naladili pred pondelňajším súbojom kvalifikácie o postup na ME 2021, v ktorom si zmerajú sily s hráčmi Gruzínska. V Senci postupne skórovali do bieloruskej bránky Jozef Špyrka, Ladislav Almási a po zmene strán uzavrel skóre Dávid Ďuriš.

Diktovali tempo hry

Slovenskí mladíci v prvom polčase diktovali tempo hry. Kým Bielorusi sa nedostali ani k jednej strele na bránku, domáci reprezentanti až šesťkrát zamestnali gólmana Pavla Pavljučenka. Prvého presného zásahu sa dočkali tesne pred uplynutím polhodiny hry. V 29. min Marián Chobot prenikol do šestnástky po ľavej strane, spätnou prihrávkou našiel Jozefa Špyrku, ktorý z hranice bieleho bodu skóroval. Za dobrý výkon boli Slováci v úvodnom dejstve odmenení ešte raz, keď po centri z pravej strany presne hlavičkoval útočník prvoligového tímu FC Petržalka Ladislav Almási.

V druhom polčase obaja tréneri výrazne pozmenili svoje zostavy na trávniku. Viac to pomohlo Bielorusom, ktorí vyrovnali priebeh hry a dostali sa aj do niekoľkých zakončení. Jedným zo striedajúcich hráčov bol aj slovenský brankár Martin Vantruba, ktorý si však rovnako ako Dávid Šípoš udržal čisté konto.

Proti Gruzínsku musia pridať

Futbalisti spod Tatier sa po zmene strán iba ojedinele dostávali do šancí. V 85. min však súpera definitívne zlomili tretím gólom, keď po prihrávke Lukáša Fabiša usmernil loptu do siete Dávid Ďuriš.

„Výsledok je jednoznačný. Prvý polčas bol z našej strany dobrý, strelili sme dva góly a mali sme aj ďalšie šance. V druhom dejstve sa súper zlepšil a my sme neboli už takí presní a rýchli. Vedenie o dva góly môže byť zradné, ale našťastie to chalani ustáli vzadu. Následne sme to upokojili, pridali ešte tretí gól, ale v pondelok proti Gruzínsku budeme musieť ešte pridať. Verím, že to zvládneme,“ vyjadril sa v rozhovore pre RTVS tréner tímu SR „21“ Adrián Guľa.