Slovenskí futbalisti do 21 rokov uspeli proti Severnému Írsku, udržali sa v hre o postup

Čo v septembri súperovi požičali, to si teraz zobrali naspäť. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov pred polrokom prehrali v Severnom Írsku 0:1 v C-skupine kvalifikácie ME 2023 tejto vekovej kategórie. V piatok v Žiline rovnakého súpera zdolali 2:1 a rovnako ako vlani Severní Íri, aj teraz Slováci strelili víťazný gól z pokutového kopu. Jeho autorom bol v 86. minúte Jakub Kadák.

Odplata z pokutového kopu

„Nemáme nikoho určeného na pokutové kopy. Jano Bernát a Maťo Trusa už v tom čase neboli na ihrisku, tak som si to vzal ja,“ skonštatoval Jakub Kadák na webe futbalsfz.sk. „Bol to dobrý zápas a dobre pre nás, že aj víťazný. Zdobilo nás najmä vysoké napádanie. Penalta? Až teraz som si uvedomil, že aj my sme u nich prehrali gólom z pokutového kopu. Je to paradox a možno aj taká naša odplata,“ zhodnotil Matej Trusa.

Mladí Slováci sa udržali v hre o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie. Tréner Jaroslav Kentoš vyjadril spokojnosť najmä s hrou v prvom polčase. „Vzadu sme súpera nepustili do žiadnej šance a dokázali si vytvoriť veľa gólových príležitostí. Škoda, že sme nestrelili ešte nejaký gól navyše. V druhom polčase sme začali pasívne a boli sme potrestaní vyrovnávajúcim gólom. V závere sme boli radi, že sme z pokutového kopu zvrátili zápas v náš prospech,“ povedal Kentoš do mikrofónu JOJ Šport.

Španieli rozstrieľali Litovčanov

V tabuľke C-skupine majú Slováci 12 bodov a patrí im 2. priečka. Vedúci Španieli nazbierali 18 bodov, v piatok večer doma v Tolede rozstrieľali Litovčanov 8:0. Práve Slováci a Španieli proti sebe nastúpia v utorok 29. marca, hrať sa bude tiež v Žiline.

Doteraz nazbierali 15 bodov aj mladí Rusi, tí však na základe verdiktu riadiaceho orgánu súťaže nepokračujú v kvalifikácii. Nemali by byť pre Slovákov prekážkou v boji o 2. priečku tabuľky a prípadný priamy postup na šampionát či účasť v baráži.