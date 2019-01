Slovenskí futbalisti do 21 rokov zdolali v príprave juniorku Fenerbahce, gólom rozhodol Boženík

BELEK 11. januára (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zdolali juniorský tím Fenerbahce Istanbul najtesnejším rozdielom 1:0 v piatkovom medzištátnom prípravnom stretnutí v Beleku, ktoré absolvovali v rámci kempu v Turecku. Zverenci trénera Adriána Guľu boli počas celého stretnutia strelecky aktívnejší, ale súperovho brankára prekonali iba raz.

V druhom polčase sa presadil kanonier MŠK Žilina Róbert Boženík, ktorý v skrumáži dotlačil loptu do siete. Okrem tohto momentu si vypracovali mladí Slováci viacero príležitostí na zmenu skóre. Naopak, brankári „sokolíkov“ nemuseli likvidovať gólové šance tureckého mužstva. Druhý a zároveň posledný zápas na tureckej pôde čaká slovenskú „dvadsaťjednotku“ v utorok 15. januára o 13.00 h SEČ proti reprezentantom Uzbekistanu do 23 rokov.

Medzištátne prípravné futbalové stretnutie

Fenerbahce Istanbul juniori (Tur.) – Slovensko „21“ 0:1 (0:0) – hralo sa v Beleku

Gól: 72. Boženík

Zostava SR „21“: F. Valach (46. A. Slančík) – Špiriak (46. Vallo), M. Šulek (60. Petro), M. Oravec, Kozlovský (60. Mojžíš) – Gamboš (60. Baumgartner), M. Bednár (60. P. Varga), P. Kolesár (60. Pokorný) – M. Tomič (60. D. Strelec), Boženík (80. M. Fábry), Chobot

Hlasy (zdroj: SFZ):

Adrian Guľa (tréner SR „21“): „Chlapci sa tlačili za víťazstvom. Bol to prvý zápas v roku po krátkom tréningovom procese a chalani ho zvládli slušne v istých úsekoch hry. Videli sme veľmi veľa zaujímavých herných situácií najmä v úvode prvého polčasu. V druhom dejstve sme boli jasne lepší aj po prestriedaní. Chlapci zvládli zápas aj fyzicky a išli za víťazstvom až do konca, čo bolo veľmi dôležité. Zápas sme mohli skôr uzavrieť, ale to sú tie skúseností, ktoré potrebujeme naberať práve takýmito stretnutiami. Pre chlapcov je to dobrá víťazná vzpruha. S chalanmi musím prebrať, kto zakončil gólovú situáciu. Gólu však predchádzala veľmi dobrá práca od Dávida Strelca, ktorý sa neulakomil a úžasnou finálnou prihrávkou hľadal Boženíka. Pre nás je podstatné, že sme situáciu dohrali až do konca. Máme na čom pracovať v produktivite, ale bol to prvý zápas v roku a podali sme slušný výkon.“

Martin Šulek (kapitán SR „21“): „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Prvý polčas súper prakticky nič neukázal a my sme mohli dať dva alebo tri góly. Žiaľ, nedali sme. Aj do druhého polčasu sme šli s tým, že chceme hrať a skórovať. Z našej strany to bol výborný duel, ale isto sa nájdu aj chybičky. Vážim si, že som mohol byť kapitán a ďakujem trénerovi, že zvolil mňa. Je česť reprezentovať krajinu.“

Frederik Valach (brankár SR „21“): „Nejde o to, že som si udržal nulu, ale chalani hrali výborne. Čisté konto je aj ich zásluha a nie iba moja. Fenerbahce bol skvelý súper, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie. Je to predsa klub. Myslím si však, že sme boli lepší.“