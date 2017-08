Slovenskí futbalisti majú so Slovinskom nepriaznivú bilanciu, Kozák cíti čas na zmenu

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák už dlhšie hľadá schodnú cestu, ako čo najlepšie pripraviť svojich zverencov na náročnú medzinárodnú konfrontáciu, ktorú futbalová reprezentácia má podstúpiť počas prvého septembrového týždňa.

V priebehu štyroch dní má odohrať dva náročné duely v súboji o postup na MS 2018 v Rusku. Slovákom sa najskôr v Trnave 1. septembra postavia do cesty nepríjemní Slovinci, po nich kozákovci zavítajú do kolísky futbalu – do Anglicka.

Slovinci majú sebavedomé mužstvo

„Pri pohľade na káder Slovinska a pôsobiská jeho hráčov je jasné, že nás čaká kvalitný súper, s ktorým, navyše, nemáme dobré výsledky. Trikrát po sebe sme prehrali, už je načase to zmeniť,” definoval hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák najhlavnejšiu úlohu najbližších septembrových dní.

Podľa neho Slovinci majú momentálne veľmi sebavedomé mužstvo, čo je typické pre ich prostredie. “My však máme tiež svoju silu, za nami bude stáť plný štadión. Presne o to nám doteraz šlo, aby sme ešte aj počas tejto jesene mohli hrať zaujímavé kvalifikačné zápasy,” pripomenul kormidelník A-tímu SR a pokračoval: “Bol by som rád, ak by sme prvý duel v Trnave so Slovincami zvládli k spokojnosti nás všetkých, aby sme do Anglicka mohli cestovať v dobrej nálade.”

Kozák netajil problémy

Skúsený tréner na stretnutí s novinármi na pôde SFZ netajil ani problémy, s ktorými sa musí v pozícii kouča momentálne vyrovnať. “Jasné, že máme svoje problémy, ale verím, že ich vyriešime. A počas najbližšieho zrazu v Šamoríne sa spolu nastavíme tak, že si to budeme môcť so Slovincami na trnavskom štadióne športovo rozdať. Samozrejme, s úspešným koncom pre nás,” povedal Ján Kozák na margo pocitov, s ktorými chystá s najbližšími spolupracovníkmi na budúcotýždňový šamorínsky zraz. “Teraz nechcem hovoriť o Angličanoch, teraz bude témou dňa príprava na Slovinsko. To je pre nás veľmi dôležitý zápas, ak chceme naďalej zostať v boji aspoň o barážovú priečku tejto kvalifikácie,” zdôraznil bývalý dlhoročný československý reprezentant a bronzový z ME 1980 v Taliansku.

Ako počas tlačovej besedy niekoľkokrát pripomenul, na Angličanov bude vedenie národného mužstva SR myslieť až potom, keď budeme mať za sebou duel so Slovincami. “Pokiaľ ide o Angličanov, jedno je už dávnejšie isté a ja som to už mnohokrát zdôraznil: Oni sú iná kvalita, iný level. To musíme rešpektovať. Už pred kvalifikáciou som hovoril, že v našej skupine je Anglicko a potom ďalšie štyri tímy, ktoré budú medzi sebou bojovať o druhú postupovú priečku. A tak sa to aj vyvíja. Jasné, aj Angličania stratili body v Slovinsku, so Škótskom. Aj oni sú poraziteľní. Aj s nimi sa dá hrať. Ale o tom budeme rozmýšľať až po prvom septembri. Dovtedy budeme mať v hlavách najmä Slovinsko,” reagoval na otázky novinárov Ján Kozák.

Musí nájsť spoľahlivého obrancu

Ako skúsený tréner zdôraznil, pre slovenský osud v tejto aktuálnej kvalifikácii o postup na MS v Rusku bude kľúčové, ako jeho zverenci v priebehu štyroch dní zvládnu dva náročné duely. “Keby všetci pravidelne hrávali, nemali by problém s regeneráciou. Takto však nebude pre nich vôbec jednoduché absolvovať naplno jeden duel a potom, po skutočne krátkej prestávke na doplnenie síl, naskočiť do ďalšieho, ešte ťažšieho. A znovu ísť na maximum. Verím však, že aj toto vyriešime.“

Trénera Kozáka neteší, že mnohí reprezentanti vo svojich kluboch pravidelne nehrávajú. V tejto pozícii sú najmä defenzívni hráči ako Tomáš Hubočan, Peter Pekarík, Norbert Gyömbér. Navyše, na pol roka zo zostavy vypadol pre zranenie aj Kornel Saláta. Takže otázkou dňa je, kto vlastne nahradí skúsenú stopérsku dvojicu Martin Škrtel a Ján Ďurica, ktorá pre kartový trest bude duel v Trnave môcť sledovať iba z tribúny modernej City Areny. Tréner Kozák musí čo najskôr nájsť spoľahlivého obrancu, ktorý spolu s Milanom Škriniarom zaplní medzeru v strede slovenskej obrany. Vzhľadom na to, že zraz v Šamoríne bude od pondelka 28. augusta, na hľadanie vhodnej alternatívy mu veľa času nezostáva.