Slovenskí futbalisti postúpili do osemfinále na domácich ME v malom futbale, čakajú ich súperi z Gruzínska

Slovenskí reprezentanti v malom futbale zvládli záverečný zápas A-skupiny na domácich majstrovstvách Európy. V utorok zdolali v košickej Steel aréne Poliakov vysoko 4:0 a postúpili z prvého miesta tabuľky do osemfinále. V ňom v stredu večer (20.15 h) nastúpia proti Gruzíncom.

„Taktická príprava, ktorú sme absolvovali pred týmto zápasom, bola zrejme efektívna. I keď ešte musíme zlepšiť tie závery zápasov, keď sme vo vedení, pretože nám to trochu škrípe. Vidím však veľa pozitív – hernú zodpovednosť, disciplínu, nasledovanie taktického konceptu, zlepšujeme sa,“ zhodnotil duel tréner slovenského výberu Ladislav Borbély, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu malého futbalu.

„Tie najťažšie zápasy nás však ešte len čakajú v play-off. Tam budeme musieť ukázať, na akej sme úrovni a čo dokážeme,“ doplnil kouč na margo vyraďovacej časti turnaja.

Najlepší výkon na turnaji

O dva zo štyroch gólov proti Poľsku sa postaral Tomáš Mikluš. V 30. minúte zvyšoval náskok Slovenska na 2:0 a v 49. minúte pridal svoj druhý gól na 3:0.

„Po nevydarenom zápase s Talianskom sme si povedali, že Poliakov rozstrieľame. Chceli sme byť v útoku ešte nebezpečnejší. A vyšlo to. Výrazne nám pomohol pomerne rýchly vedúci gól. Opadla z nás nervozita a potom sme už mohli hrať svoju hru. Mohli sme si ten zápas potom už užívať. Ukázali sme všetko, čo je v nás. Podľa mňa to bol po hernej stránke náš najlepší výkon na turnaji. Darilo sa nám tlačiť na súpera, vytvárať si šance a dotiahli sme to do víťazného konca,“ povedal po stretnutí.

„Teraz sa však už začíname koncentrovať na osemfinálový zápas. Poľsko je už za nami. Budeme musieť opäť odviesť na ihrisku maximum. A hlavne chceme vyhrať,“ dodal Mikluš, ktorého na listine strelcov doplnili Matúš Paukner a Jaroslav Repa.

Pella vyzval k ešte lepším výkonom

K jasnému triumfu a postupu do osemfinále v utorok výrazne prispel aj brankár Stanislav Pella, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov.

„Dnes to bolo super. Chlapci to predo mnou odmakali od začiatku až do konca. V podstate sa ku mne veľa lôpt ani nedostalo. Naopak dostali sa na druhú stranu. Som rád, že náš zlepšený výkon si odniesli Poliaci v tomto dôležitom stretnutí,“ uviedol Pella, ktorý vyzval spoluhráčov k ešte lepším výkonom v ďalších dueloch: „Dúfam, že naše výkony budú naďalej gradovať a bude to stále lepšie. V play-off to budeme potrebovať. Pôjdeme opäť od zápasu k zápasu a urobíme pre postup maximum.“