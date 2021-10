Slovenskí futbalisti sa stretli pred dôležitým zápasom s Ruskom, štart Lobotku je otázny

Dvadsaťpäť z dvadsiatich siedmich nominovaných hráčov sa hlásilo trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Štefanovi Tarkovičovi na pondelkovom popoludňajšom zraze v Senci. Obrancu španielskeho RCD Mallorca Martina Valjenta vyradili problémy so slabinami a ďalší hráč obrannej línie Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia) sa pripojí k reprezentácii v pondelok večer.

Na Slovákov o pár dní čakajú dôležité súboje kvalifikácie MS 2022 proti výberom Ruska (8. 10. v Kazani) a Chorvátska (11. 10. v Osijeku).

Najdôležitejší zápas proti Rusku

Iba víťazstvá nad silnými protivníkmi na ich trávniku stopercentne udržia slovenský tím v hre o postup na svetový šampionát v Katare. Septembrové výsledky – remíza v Slovinsku (1:1), domáca prehra s Chorvátskom (0:1) a víťazstvo nad Cyprom (2:0) aktuálne stačia Slovákom na tretie miesto v H-skupine a štvorbodové manko na Chorvátov a Rusov.

„Toto mužstvo v septembri ukázalo kvalitu a teraz ju musí potvrdiť proti dvom najlepším tímom v tabuľke. Ideme od zápasu k zápasu, pre nás je teraz najdôležitejší ten proti Rusku. Chceme ho zvládnuť mentálne aj strategicky,“ uviedol Štefan Tarkovič na pondelkovom mediálnom termíne A-tímu SR v Senci. Na adresu ruského tímu reprezentačný kormidelník ešte dodal: „Vysoko napádajú, majú veľmi dobrý návrat dozadu a zdobí ich behavosť a tímovosť. V septembri odohrali dobré zápasy, preto im tiež nechýba sebavedomie. Pre nás to bude výzva zvládnuť tento zápas.“

Svalový problém Lobotku

Okrem Valjenta nie je na tom zdravotne dobre ani jeden z kľúčových hráčov Tarkovičovho výberu – stredopoliar Stanislav Lobotka. Natiahnutý stehenný sval mu aktuálne nedovolí hrať v tíme lídra Serie A SSC Neapol, ale na reprezentačnom zraze na Slovensku sa objavil. „Cítim sa dobre, niekedy však netreba dávať na vnútorný pocit… So svalom to stále nie je dobré. Musíme nájsť s lekármi cestu, ktorá je prospešná pre mňa aj pre mužstvo. Trénoval som dosiaľ len individuálne, behal som aj cvičil so svalom. Chcem hrať, veľmi mi to chýba. Je to život, niekedy sa darí, potom zasa príde zranenie,“ skonštatoval Stanislav Lobotka.

Rusi pod vedením nového trénera Valerija Karpina hrajú modernejšie a najmä lepšie ako predtým pod Stanislavom Čerčesovom, reálne útočia na postup na MS 2022. „Karpin je mladý tréner, bývalý ruský reprezentant. Rusi pod ním hrajú moderný futbal. Pre nás je zápas proti nim životne dôležitý, musíme hrať na víťazstvo. Stano je pre nás strašne dôležitý hráč, dúfam, že sa dá dokopy. Bol som s ním v spojení aj s ďalšími hráčmi, ktorí boli zranení. Treba dúfať, že sa dá dokopy,“ uviedol kapitán tímu SR Marek Hamšík.