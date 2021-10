Slovenskí futbalisti sú už v Rusku, proti silnému súperovi potrebujú podať dobrý výkon a bodovať

Slovenská futbalová reprezentácie sa už v stredu podvečer presunula do Kazane, kde v piatok večer absolvuje dôležité stretnutie proti domácim Rusom v H-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Slováci pod vedením trénera Štefana Tarkoviča doteraz nazbierali deväť bodov a na vedúce duo Rusko, Chorvátsko strácajú štyri body. Keďže o tri dni neskôr odohrajú slovenskí futbalisti v Osijeku proti Chorvátom, nutnosť bodovať – ideálne naplno – je o to väčšia.

Chcú nadviazať na septembrové výkony

V novembri totiž čakajú na slovenskú reprezentáciu už len súboje doma proti Slovincom a na Malte, po nich sa hodnotenie uzavrie. Na svetový šampionát postúpia priamo len víťazi desiatich skupín, tímy z druhých miest sa dostanú do play-off.

„Teším sa na zápasy a verím, že zabojujeme a zvládneme ich. V Kazani očakávam, že to ľahké nebude. Musíme sa zomknúť ako tím, ako sme to ukázali v marci proti Rusom, Musíme odovzdať všetko a bojovať od začiatku do konca. Musíme sa dobre pripraviť a verím, že nám to pôde. Chceli by sme nadviazať na naše septembrové výkony. Musíme do toho dať srdce a bojovať, potom by výsledok mohol prísť. Je ťažké predpovedať výsledky, len musíme do toho vložiť všetko,“ povedal pre odletom do Ruska stredopoliar anglického Watfordu Juraj Kucka vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Rusi prehrali len so Slovákmi

V aktuálnej kvalifikácii Rusi zatiaľ prehrali len jeden zápas – v marci v Trnave podľahli Slovákom 1:2. Medzičasom však v ruskej „zbornej“ prišlo k výmene hlavného trénera, keď Stanislava Čerčesova nahradil po ME nahradil Valerij Karpin. „Očakávam od Rusov dobrý výkon. Majú nového trénera, mužstvo sa formuje. Aj to by sme mohli využiť a dobre ich zanalyzovať. Vždy je to však o nás, pretože keď podáme výkon ktorý bude stačiť na body, nemusíme sa pozerať na súpera. Budem spokojný, keď aj po októbrových dueloch budeme v hre o MS,“ myslí si záložník Matúš Bero, ktorý pôsobí v holandskom Arnheme.

Obranca Sparty Praha Dávid Hancko si uvedomuje, že Slováci mohli v septembri získať viac ako len štyri body z troch duelov. Ich výkony totiž mali potrebnú kvalitu. „Teraz hráme proti lídrom skupiny, nemôžeme však až tak pozerať na výsledok a viac sa sústrediť na výkon. Ak ten bude aspoň taký, ako v septembri, tak to prinesie aj body. Rusi teraz hrajú inak ako v marci, ale máme ich zanalyzovaných. Nemajú síce útočníka Dziubu, ktorý im vždy vie pomôcť, ale stále sú to Rusi a majú veľkú kvalitu. Musíme sa pripraviť čo najlepšie. Úspešní budeme len vtedy, ak budeme hrať dobre,“ poznamenal 23-ročný zadák.

Duel Rusko – Slovensko sa v Kazani uskutoční v piatok 8.10. o 20.45 h SELČ a povedie ho skúsený španielsky rozhodca Antonio Mateu Lahoz.