Slovenskí futbalisti zvládli úvod nového ročníka Ligy národov, výhru nad Bielorusmi zariadil Suslov

Slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel vstup do Ligy národov 2022/2023. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča na neutrálnej pôde v srbskom Novom Sade zdolali výber „domáceho“ Bieloruska 1:0 (0:0), o všetkom rozhodol striedajúci Tomáš Suslov.

V druhom piatkovom súboji 3. skupiny C-divízie Ligy národov futbalisti Kazachstanu doma triumfovali nad Azerbajdžanom 2:0.

V rýchlom slede čakajú na Slovákov ešte tri stretnutia v novej edícii LN. Už v pondelok 6. júna v Trnave hostia výber Kazachstanu, o štyri dni neskôr sa predstavia v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a 13. júna je v Nur-Sultane na programe duel Kazachstan – Slovensko.

Prvý polčas v Novom Sade veľa futbalovej krásy nepriniesol. Gól v ňom nepadol a obaja súpera sa počas úvodnej štyridsaťpäťminútovky prezentovali len jednou strelou na bránku, obaja gólmani teda veľa práce nemali.

Slovenský výber síce mal loptu omnoho častejšie na svojich kopačkách ako Bielorusi, ale do príležitostí sa príliš nedostávali.

Po zmene strán začali aktívnejšie bieloruskí futbalisti, skórovať sa im však nepodarilo. Trénerovi Tarkovičovi vyšlo striedanie po hodine hry.

Na hraciu plochu prišli Tomáš Suslov a Albert Rusnák a prvý menovaný krátko po príchode na trávnik prekonal súperovho brankára Pavla Pavľučenka. Suslov centroval do „päťky“, lopta však bez ďalšieho zásahu skončila v bieloruskej bránke.

Ďalší priebeh duelu pripomínal prvý polčas, šancí bolo ako šafranu a skóre sa už nezmenilo.

Liga národov 2022/2023

3. skupina C-divízie

NOVÝ SAD

Bielorusko – Slovensko 0:1 (0:0)

Gól: 61. Suslov, ŽK: 25. Begunov – 5. Duda, 86. Boženík, rozhodovali: Frappartová – Berchebru, Berthomieu (všetci Fr.)

Zostavy:

Bielorusko: Pavľučenko – Chadarkevič, Policevič, Judenkov – Begunov, Jablonskij (61. Bykov), Bočerov (82. Grečicho), Ševčenko – Ebong (72. Malkevič), Bachar (71. Solovej), Klimovič (71. Bessmertnij)

Slovensko: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar, De Marco – Lobotka (89. Herc) – Schranz (59. Suslov), Kucka (74. Hrošovský), Duda (60. Rusnák), Weiss ml. – Almási (74. Boženík)

NUR-SULTAN

Kazachstan – Azerbajdžan 2:0 (0:0)

Tabuľka:

1. Kazachstan 1 1 0 0 2:0 3

2. SLOVENSKO 1 1 0 0 1:0 3

3. Bielorusko 1 0 0 1 0:1 0

4. Azerbajdžan 1 0 0 1 0:2 0

Hlasy

zdroj: RTVS

Vladimír Weiss ml. (krídelník SR): „Vedeli sme, že nás nečaká ľahký duel. Super viac bránil ako útočil, hrali na brejky a bolo ťažké sa u nich presadiť. Prvý polčas sme hrali trochu pomaly, po zmene strán sme to zrýchlili, prišla šanca a využili sme ju. Najdôležitejšie sú body, ktoré nám pomôžu k postupu.“

Milan Škriniar (obranca SR): „Víťazstvo berieme, je dôležité. Vedeli sme, že Bielorusi budú zavretí, ale trpezlivosťou sme si pár šancí pripravili a jednu využili. Zápas sme zvládli, aj keď chceme hrať lepšie. Sme spokojní, že berieme tri body.“

Tomáš Suslov (stredopoliar SR): „Pri góle som centroval, určite to nebola strela. Na ihrisko som šiel s cieľom oživiť ofenzívu a som rád, že to vyšlo a zvíťazili sme. Veľmi ma teší, že som v národnom tíme premiérovo skóroval. Herne to mohlo byť lepšie, ale najdôležitejšie bolo, aby sme začali ziskom troch bodov a to vyšlo.“