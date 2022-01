Slovenskí futsalisti majú na ME šancu postúpiť do štvrťfinále, musia však zdolať Chorvátov

Slovenská reprezentácia futsalistov pri svojej premiére na majstrovstvách Európy uhrala v Holandsku zatiaľ iba bod z dvoch duelov, no stále je v hre o postup do štvrťfinále šampionátu. Zverenci trénera Mariána Berkyho po piatkovej vysokej prehre s Rusmi 1:7 v utorok večer remizovali s Poliakmi 2:2.

Ťažký zápas skončil remízou

V amsterdamskom súboji Slováci gólmi Matúša Ševčíka a Tomáša Drahovského otočili z 0:1 na 2:1, súper však napokon zápas dotiahol do remízového konca.

„Bol to veľmi ťažký zápas pre nás všetkých, hráčov aj trénerov. Do poslednej chvíle sa bojovalo. Takýto ťažký zápas sme však čakávali. Chceli sme ho vyhrať, ale, bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Získali sme však cenný bod, stále žijeme a ideme do ďalších bojov,“ povedal po remíze s Poliakmi kouč slovenskej reprezentácie Berky.

Boj o štvrťfinále

Jeho zverenci sa do štvrťfinále prebojujú v prípade sobotňajšieho triumfu nad Chorvátmi, a ak Poliaci nezískajú všetky body s Rusmi.

„Stále sme v hre o postup. Ak zvládneme sobotňajší zápas proti Chorvátom, tak postúpime. Musíme sa pripraviť na to, že sú taktickejší ako Poliaci. Hrajú to trochu pomalšie, nie sú takí bojovníci. Budeme musieť byť koncentrovaní a potrebujeme ešte viac zvýšiť aktivitu a byť viac behaví,“ poznamenal Berky.

Podľa slovenského reprezentanta Martina Směřičku bol utorkový súboj proti Poliakom dobrý pre oko diváka. „Do poslednej sekundy to bolo napäté. Pre nás je to prvý historický bod a sme stále v hre o postup zo skupiny. Sme tam, kam sme sa chceli dostať, v poslednom zápase budeme hrať o všetko. Myslím si, že sme mali šťastie aj smolu, no remíza je spravodlivá. Verím, že s Chorvátmi dokážeme uhrať aj historický postup,“ poznamenal hráč extraligového Mimelu Lučenec.